Роль женщин в благосостоянии общества неоценима. Повышение активности женщин, создание условий для их самореализации и финансовая поддержка обеспечивают экономическое, материальное и духовное процветание семьи, являющейся звеном общества. В связи с этим президентом Узбекистана утверждаются программы поддержки бизнес-проектов женщин, в рамках которых выделяются упрощенные кредиты.

«Ипотека-банком» по состоянию на 1 мая предоставлены кредиты 1 387 субъектам предпринимательства на общую сумму 1 255,5 млрд сумов. За счет выделения кредитов создано 2 604 новых рабочих места. На поддержку женщин-предпринимателей направлено 144,9 млрд сумов в различные отрасли, такие как промышленность, сельское хозяйство, строительство, сфера услуг и торговля, общественное питание. Сегодня «Ипотека-банк» обслуживает более 17 тысяч женщин, занимающихся предпринимательской деятельностью.





Клиентке Сурхандарьинского областного филиала «Ипотека-банка», руководителю ООО Maftuna Shurchi Design Гульсоре Тангировой, выделены кредитные средства в размере 149 тысяч долларов США на приобретение швейных машин и сырья для организации швейной деятельности. Создано пять новых рабочих мест.

«Женщина-предприниматель прежде всего должна быть образованной. Важно не только неустанно искать пути к своей цели, но и оправдывать народное доверие. Я думаю, что мы сейчас на этом этапе. Я могу не только развивать свое предпринимательство, но и формировать общество. Главное, чтобы у меня был имидж. При этом как клиент „Ипотека-банка“ я должна отметить, что особенно довольна банковским обслуживанием. Рост числа таких современных коммерческих банков создает предпосылки для дальнейшего увеличения предпринимательской деятельности и получения быстрой прибыли», — отметила Гульсора Тангирова.

В течение 2021 года полностью освоены 10 млн долларов США, привлеченных в рамках программы Европейского банка реконструкции и развития Woman in Business CA. Из этих средств финансированы проекты 104 женщин-предпринимателей. В результате, помимо существующих рабочих мест предпринимателей, созданы 122 новых рабочих места.





Банк также оказывает предпринимателям техническую и консультативную помощь. В частности, в рамках программы Woman in Business CA были сформированы две группы из 24 активных внутренних тренеров банка и проведен четырехдневный тренинг на тему гендерной чувствительности. Внутренними тренерами, участвовавшими в тренинге, для 455 сотрудников были созданы направления и условия для обеспечения гендерного равенства, дальнейшего расширения предпринимательской деятельности женщин и их всесторонней поддержки.

Также в сотрудничестве с экспертами ЕБРР были проведены круглые столы для 40 женщин-предпринимателей, в рамках которых была представлена подробная информация о том, как женщины могут использовать финансовые и нефинансовые возможности. Кроме того, проводились фокус-группы среди женщин-предпринимателей в Самарканде и Ташкенте, изучались мнения женщин о потребностях, препятствиях в ведении бизнеса, существующих банковских услугах и темах для семинаров.

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