В Узбекистане на срок до 1 января 2023 года планируется освободить от таможенных пошлин импорт 22 видов потребительских и продовольственных товаров, включая мясо, рыбу, молочные продукты, фрукты и растительное масло. Об этом на совещании 31 мая сообщил президент Шавкат Мирзиёев, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Кроме того, планируется приостановить применение пошлин на ввоз продовольствия по повышенной ставке.

Ограничения на ввоз продовольственных товаров в государственных закупках будут временно сняты. В конце января 2021 года правительство временно ограничило участие свыше 520 иностранных товаров в госзакупках. В их числе — продовольственные товары, мебель, стройматериалы, бытовая техника, автомобили, текстильная продукция и другие.

Ожидается, что будут усилены полномочия Антимонопольного комитета по делам о необоснованном повышении цен на рынке, нарушении конкуренции, воспрепятствовании входу на рынок.

Хокимам областей поручено оказывать помощь предпринимателям, ввозящим дефицитную продукцию на их территорию, во всех процессах, связанных с кредитованием, логистикой и импортом.

В конце марта Шавкат Мирзиёев поручал пересмотреть ставки акцизов и таможенных пошлин на импорт сахара, муки, масла, мяса, чая, детского питания и молочных продуктов.

В начале мая президент продлил действие нулевой ставки НДС на импорт и реализацию ряда продовольственных товаров, включая мясо, масло и картофель, до конца 2022 года. Льготы по налогу на импорт и оборот по реализации курятины, птицы и замороженной рыбы тогда было решено не продлевать.