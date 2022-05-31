«Узбекнефтегаз» прокомментировал сообщения в СМИ и социальных сетях о росте цен на автобензин с 1 июня в связи с повышением ставок акцизного налога на нефтепродукты, назвав их необоснованными.

Как отметили в компании, в соответствии с законом №ЗРУ-741 «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Узбекистан» от 29 декабря 2021 года с 1 июня 2022 года вносятся изменения в следующие ставки акцизного налога на нефтепродукты и товары, реализуемые конечному потребителю:

а) ставки акцизного налога на нефтепродукты:

1 тонна автобензина марки Аи-80: фактически — 240 тысяч сумов, с 1 июня — 275 тысяч сумов (повышение на 35 тысяч сумов, или 15%);

1 тонна автобензина марки Аи-90 и выше: фактически — 275 тысяч сумов, с 1 июня — 275 тысяч сумов (без изменений);

1 тонна дизельного топлива: фактически — 240 тысяч сумов, с 1 июня — 264 тысяч сумов (повышение на 24 тысячи сумов, или 10%);

1 тонна дизельного топлива ЭКО: фактически — 216 тысяч сумов, с 1 июня — 237 600 сумов (повышение 21 600 сумов, или 10%).

б) ставки акцизного налога на товары, реализуемые конечному потребителю:

бензин: фактически — 465 530 сумов/тонна, или 350 сумов/литр, с 1 июня — 512 тысяч сумов/тонна, или 385 сум/литр (повышение на 46 470 сумов, или 35 сумов/литр, или 10%);

дизельное топливо: фактически — 425 918 сумов/тонна или 350 сумов/литр, с 1 июня — 468 тысяч сумов/тонна или 385 сумов/литр (повышение на 42 082 сумов, или 35 сумов/литр, или 10%).

«При рассмотрении вышеуказанных изменений на примере бензина Аи-80 существующие налоги и другие обязательные платежи, которые включены в среднюю цену Аи-80 на АЗС, могут повлиять на розничную цену в размере до 71 сум в среднем (включая НДС)», — отметили в «Узбекнефтегазе».

Таким образом, резюмировали в компании, розничная цена на автобензин марки Аи-80, которая на сегодня составляет 6800 сумов за 1 литр, не вырастет за счет изменений, вносимых с 1 июня по акцизному налогу, на АЗС «UNG Petro», находящихся в ведении «Узбекнефтегаза».

Напомним, цена бензина Аи-80 на заправках «Узбекнефтегаза» выросла в мае на 4,3% — до 6800 сумов, впервые с декабря 2021 года. Компания объяснила рост необходимостью импортировать 30% нефтепродуктов, которые подорожали на мировых рынках.