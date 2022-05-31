Институт прогнозирования и макроэкономических исследований провёл исследование по оценке роста заработной платы населения в зависимости от уровня образования.

Ведущий научный сотрудник ИПМИ Дилфуза Вахабова изучила вопрос, получают ли компенсацию обладатели дипломов более высоких уровней образования за затраченное время и энергию после вступления на рынок труда в Узбекистане.

Для получения научно обоснованных ответов эксперты ИПМИ провели эмпирическую оценку влияния уровней формального образования на заработную плату в разрезе уровней образования и отраслей экономики.

Согласно полученным результатам исследования отдача от степени доктора наук (DSc) в Узбекистане превышает 61%, PhD или кандидата наук — 41%. Относительная экономическая ценность диплома с отличием бакалавриата на рынке труда выше на 8,5% по сравнению с обычными выпускниками.

Эти оценки позволяют подтвердить «окупаемость» более высоких и качественных уровней образования, следовательно, затраченного на его получение время и силы.

Для оценки экономической отдачи от наиболее высоких ступеней образования в Узбекистане специалисты ИПМИ провели онлайн-опрос среди населения старше 18 лет на тему «Отдача от образования».

Опрос проведён среди случайных респондентов, активно пользующихся социальными сетями. Было получено 1152 онлайн-ответа (61% мужчин и 39% женщин) из регионов Узбекистана. В исследовании оценены результаты 906 анкет (не учтены ответы респондентов, не работающих по собственному желанию, временно безработных, занятых уходом за ребенком, учащихся в бакалавриате, магистратуре, очно базовой докторантуре и докторантуре).

По уровню образования из 906 респондентов — 3,3% DSc (или доктора наук), 18,2% — PhD (или кандидаты наук), 33,1% — магистры, 33,3% — бакалавры, 15,3% — выпускники вузов до разделения бакалавриата и магистратуры, 7% — выпускники средних профессиональных учреждений, 3% — со средним и 0,4% — с базовым средним (9 классов) образованием.

Анализ проведен на основе «Минцерского уравнения заработков». По результатам оценки в Узбекистане каждый формальный дополнительный год обучения способствует увеличению заработной платы работника в среднем на 10%, что соответствует оценке ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Занятые в экономике со степенью DSc или доктора наук в среднем получают заработную плату на 61% выше, со степенью PhD или кандидаты наук — на 41% выше сотрудников с предыдущим уровнем образования. Респонденты, обладающие дипломом с отличием (выпускники бакалавриата или вуза до перехода на Болонскую систему) на рынке труда получают заработную плату на 8,5% выше, чем их соотечественники без диплома с отличием.

В разрезе отраслей экономики среди опрошенных наибольшая средняя заработная плата приходится на занятых в сфере компьютерных технологий, они получают зарплату на 28−37% выше задействованных в других отраслях (в зависимости от уровня и продолжительности образования). Экономисты получают на 24−37%, финансисты на 29−30%, занятые профессиональной и научно-технической деятельностью (юридические, консалтинговые, бухгалтерские и другие профессиональные услуги) на 27−38% больше средней заработной платы по Узбекистану. Занятые в государственном управлении и обороне за свой труд получают больше на 25−31%, представители промышленной сферы — на 22−24%, строительства — на 25%.

В целом по экономике заработная плата мужчин на 23−28% выше, чем у женщин. При этом каждый дополнительный год обучения у женщин приносит на 11% больше дохода, а у мужчин на 8,7%.

Если семейные мужчины зарабатывают на 16% больше мужчин без семьи, то женщины после создания семьи зарабатывают на 27% меньше, чем до замужества. У жителей столицы заработная плата на 23−24% (у мужчин на 30%, у женщин 16,3%) больше, чем у жителей других регионов.

Анализ разрыва в заработках между респондентами с разным уровнем образования позволяет ориентироваться учащимся и их семьям в принятии решений об инвестировании в человеческий капитал члена семьи, считают в ИПМИ.

На следующем этапе исследования эксперты ИПМИ планируют разработать калькулятор для подсчёта размера инвестиций необходимого для достижения определённой профессии с набором необходимых навыков, компетенций и наивысшей квалификации.