Кембриджский шахматный турнир — это ежегодный турнир, организуемый Кембриджской международной школой, в котором традиционно принимают участие ученики международных, частных и государственных школ.





Турнир проводился в здании кампуса школы CIS 21 мая при поддержке ташкентской школы шахмат City Chess. Почетным приглашенным гостем турнира стал Анатолий Карпов — гроссмейстер, мировая легенда, многократный чемпион мира и обладатель девяти шахматных «Оскаров». В 2022 году турнир был приурочен к открытию первой шахматной школы Анатолия Карпова в Узбекистане на базе школы CIS Tashkent.





Каждая приглашенная школа имела возможность отправить двух игроков. Стирая возрастные рамки, шахматисты соревновались в мастерстве, исходя только из заявленного уровня подготовки. По итогам девяти игровых туров, были выявлены три призовых места, обладатели которых получили свои награды из рук Анатолия Карпова:

1 место — Ислом Синдаров;

2 место — Мадинабону Халилова;

3 место — Хасан Кенжаев.





После церемонии закрытия и награждения участники турнира и их родители получили возможность задать свои вопросы Анатолию Карпову в ходе специальной сессии, организованной в актовом зале школы. Общение с легендарным гроссмейстером мотивировало юных шахматистов на новые победы и показало, что путь к мировым вершинам тернист, но только постоянное самосовершенствование является ключом ко всем дверям шахматного мира.





Основной целью Кембриджского турнира по шахматам является продвижение и популяризация шахмат внутри сообщества CIS, а также объединение юных талантливых игроков города Ташкента. И первый турнир стал прекрасным подтверждением тому, как много будущих гроссмейстеров обучаются шахматных школах города. Это дает CIS надежду на создание глобального шахматного движения, в котором смогут принимать участие дети со всего Узбекистана.

Администрация CIS поздравляет победителей и призеров, благодарит каждого из 76-ти игроков за участие в турнире и с нетерпением ждет встречи в 2023 году.

Также в CIS Tashkent продолжается набор учеников от 2 до 18 лет.

Узнать подробности поступления, а также забронировать экскурсию по кампусу можно по телефону: (+998) 71−209−66−69.

Instagram: @cis_tashkent

Сайт: cisedu.com

E-mail: tashkent@cisedu.com

Telegram: t.me/cistashkentnews

На правах рекламы.