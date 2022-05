В WIST открывается набор учеников от 2 до 18 лет на 2022−2023 учебный год. Сейчас есть возможность оформить контракт на выгодных условиях.

Westminster International School in Tashkent — частная школа, работающая по международным стандартам. Учреждение открылось в 2019 году и расположилось в комфортном кампусе, где расстилается простор для раскрытия потенциала учеников. А находится оно в зеленом и доступном в районе Ташкента.

Здесь каждый ребенок от 2 до 18 лет может получить полный спектр образования IEYC, IPC, по адаптированной программе Англии KS3, (i) GCSE, и уровни A (Cambridge и Pearson Edexcel). Философия школы — мотивация и вызов ученикам для преодоления всех препятствий на пути. Школа делает все возможное, чтобы воспитать любознательность, любовь к учебе и помочь найти свое место в обществе.

Выпускники WIST уже получили места в крупных международных университетах: EHL — Ecole hôtelière de Lausanne, University of York, Brunel University UK, Heriot-Watt Dubai, Bocconi University Milano, University of Hertfordshire, Middlesex — Dubai, Exeter University UK, Webster University of Tashkent, University of Anglia Ruskin.

Главный принцип WIST — удовлетворение потребностей образования, стимул и безопасность детей. Все это подкреплено оснащенными аудиториями с интерактивными досками и современными компьютерами. Для развития разносторонних способностей в школе имеются художественный, научный и вычислительный комплексы, актовый зал на 600 мест.

Спорт — важный аспект здорового образа жизни. Поэтому в школе функционируют полноразмерный спортивный зал, три бассейна, две футбольные площадки, фруктовые сады и большие открытые игровые площадки.

Плюс ко всему, учеников ждет персонал, который относится к детям со всем пониманием и помогает в достижении поставленных целей и задач.

WIST имеет инклюзивную, ориентированную на международный уровень миссию и стремится к всестороннему развитию ребенка.

Школа имеет аккредитацию международных организаций: Cambridge Assessment International Education, Pearson Edexcel, UCAS, IEYC, IPC.

Телефоны: (+998) 71−210−22−22, (+998) 99−436−30−43, (+998) 55−501−20−02, (+998) 55−502−30−03.

Сайт: wist.uz

Instagram: @wist.uz

Facebook: fb.com/wist.uz

На правах рекламы.