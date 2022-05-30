Агентство по противодействию коррупции Узбекистана проанализировало налоговые льготы и преференции, в том числе индивидуальные льготы, предоставляемые актами президента, Кабинета министров, уплаченные ими налоги и финансовые показатели.
На портале открытых данных размещена информация о предпринимателях с льготами за I квартал 2022 года. В частности, за этот период налоговыми льготами воспользовались 44183 компании на общую сумму более 9 трлн сумов.
|№
|Вид налога
|Сумма льгот (млрд сумов)
|1
|НДС
|8 446,65 (93,5%)
|2
|НДФЛ
|146,6 (1,6%)
|3
|Налог на прибыль
|146,2 (1,6%)
|4
|Земельный налог
|121,1 (1,3%)
|5
|Социальный налог
|90,0 (1%)
|6
|Налог на имущество
|54,5 (0,6%)
|7
|Налог с оборота
|30,8 (0,3%)
|Всего
|9 035,90
Налоговые льготы предоставлены по 7 видам налогов, и значительная их часть приходится на долю НДС (93,5%). За ним следуют НДФЛ (1,6%), подоходный налог (1,6%), земельный налог (1,3%), социальный налог (1%), налог на имущество (0,6%) и налог с оборота (0,3%).
Большая часть льготы приходится на предприятия горнодобывающей, банковской, транспортной, фармацевтической, коммунальной, нефтегазовой, энергетической, страховой, медицинской, строительной, рекреационной, спортивной и других сфер.
|№
|Вид налога
|Число получателей льгот
|1
|НДС
|16656 (37,7%)
|2
|НДФЛ
|12040 (27,3%)
|3
|Налог на прибыль
|5199 (11,8%)
|4
|Земельный налог
|4951 (11,2%)
|5
|Социальный налог
|2639 (6%)
|6
|Налог на имущество
|1926 (4,3%)
|7
|Налог с оборота
|772 (1.7%)
|Всего
|44 183
Наиболее распространенным видом льгот стал налог на доходы физических лиц, которым воспользовались 16565 или 37,7% предпринимателей. Меньше всего применялась льгота по налогу на прибыль — 772 или 1,7% предприятий.
В таблице ниже представлены топ-20 предприятий с наибольшим количеством налоговых льгот и сумма предоставляемых им льгот.
|№
|Название компании
|Сумма льгот (млрд сумов)
|1
|АО «Навоийский горно-металлургический комбинат»
|1 327, 1
|2
|АО НБУ
|530, 6
|3
|АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
|457,3
|4
|«Ипотека-банк»
|422,2
|5
|"Узпромстройбанк"
|400,9
|6
|"Агробанк"
|397,7
|7
|Банк «Асака»
|251,9
|8
|Народный банк
|195,1
|9
|«Капиталбанк»
|181,3
|10
|ООО «Asia trans gas»
|164,8
|11
|«Қишлок курилиш банк»
|159,4
|12
|АО «Uzbekistan airways»
|152,8
|13
|ООО «Grand pharm trade»
|148,3
|14
|АО «Узбекистон темир йуллари»
|147,6
|15
|«Микрокредитбанк»
|129,5
|16
|"Хамкорбанк"
|125
|17
|ООО Meros pharm
|94,8
|18
|«Алокабанк»
|77,9
|19
|"Трастбанк"
|58,5
|20
|"Турон банк"
|47,5
Налог на имущество
По налогу на имущество больше всего льгот получило ООО Zarafshon Oyna, а также дочерние компании холдинга Akfa (Akfa Dream World и Akfa Extrusions).
|№
|Название компании
|Сумма льгот (млрд сумов)
|1
|ООО Zarafshon oyna
|1,81
|2
|ООО Akfa Dream World
|0,9
|3
|ООО Akfa Extrusions
|0,9
|4
|Фонд НГМК
|0,8
|5
|ГУП Таштеплоэнерго
|0,7
|6
|Международный аэропорт Ташкента
|0,7
|7
|ООО Namangan-istiqlol bog‘i
|0,7
|8
|Научно-практический центр хирургии
|0,5
|9
|ООО Asosiy biznes
|0,5
|10
|ООО Oziq ovqat standart karton
|0,4
НДС
По налогу на добавленную стоимость главными получателями льгот являются НГМК, НБУ, АГМК, «Ипотека-банк» и «Узпромстройбанк», а также другие банки и совместное предприятие Asia Trans Gas.
|№
|Название предприятия
|Сумма льгот (млрд сумов)
|1
|АО «Навоийский горно-металлургический комбинат»
|1 327,1
|2
|АО НБУ
|530,6
|3
|АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
|457,3
|4
|«Ипотека-банк»
|422,2
|5
|"Узпромстройбанк"
|400,9
|6
|"Агробанк"
|397,7
|7
|Банк «Асака»
|251,9
|8
|Народный банк
|195,1
|9
|«Капиталбанк»
|181,3
|10
|ООО Asia Trans Gas
|164,8
Социальный налог
Крупнейшими «льготниками» по социальному налогу являются «Лукойл», ЕОПЦ (оператор Uzcard), EPAM, Сурханский газохимический комплекс и «Узбекгеофизика».
|№
|Название компании
|Сумма льгот (млрд сумов)
|1
|ООО Lukoil Uzbekistan operating company
|7, 7
|2
|Yagona umumrespublika protsessing markazi (ЕОПЦ / Uzcard)
|3,5
|3
|Epam systems
|2,8
|4
|Surhan gas chemical operating company
|2,5
|5
|«Узбекгеофизика»
|2,3
|6
|Хокимият Джалакудуского района
|2,3
|7
|Отдел методического обеспечения
|1,8
|8
|DM IT group
|1,7
|9
|Hyundai engineering co. LTD
|1,2
|10
|Fido-biznes
|1,2
НДФЛ
|№
|Название компании
|Сумма льгот (млрд сумов)
|1
|«Хамкорбанк»
|4,6
|2
|НГМК
|3,3
|3
|"Ипотека-банк"
|3,2
|4
|Народный банк
|2,7
|5
|Отдел народного образования Сохского района
|2,6
|6
|ООО Naxshab-texno metal
|2,3
|7
|ООО Agro city
|2,2
|8
|Navobod naslli parranda
|1,8
|9
|«Капиталбанк»
|1,7
|10
|АО Uzbekistan airways
|1,6
Налог с оборота
|№
|Название компании
|Сумма льгот (млрд сумов)
|1
|ООО Basell trade
|0,8
|2
|ООО Bog‘ot trade 777
|0,7
|3
|ООО Bek music
|0, 3
|4
|ООО Jayxun-lakrista
|0, 3
|5
|ООО Aviatash
|0, 2
|6
|Angren-qamish-obliq
|0, 2
|7
|ООО Bahori lola
|0, 2
|8
|ЧП Aloqa servis nurbulo
|0, 2
|9
|ООО Gessonit gold
|0, 2
|10
|ЧП Hurshid joyil soft
|0,2
Налог на прибыль
Большая часть льгот налога на прибыль пришлась на Народный банк, Технический институт Ёджу в Ташкенте, российская компания Renaissance Heavy Industries (дочернее подразделение турецкой Ronesans Holding), представительство авиакомпании «Сибирь» и узбекская инвестиционная компания Абу-Даби.
|№
|Название компании
|Сумма льгот (млрд сумов)
|1
|Народный банк
|33,6
|2
|СП ООО Технический институт Ёджу в Ташкенте
|21,6
|3
|Renaissance Heavy Industries
|17,5
|4
|Представительство авиакомпании «Сибирь»
|15,8
|5
|СП ООО Abu Dhabi Uzbek Investment
|6,5
|6
|ГУП Yangi texnologiyalar ilmiy-axborot markazi
|5
|7
|ООО Procab
|2,3
|8
|ГУП Poytaxt qurilish va xizmat
|2,1
|9
|Представительство Air Astana
|1,8
|10
|ООО Parkent broiler
|1,4
Земельный налог
Крупнейшие льготы по земельному налогу получили Ташкентский водоканал, Amirsoy, НГМК, Уртачирчикский каскад ГЭС («Узбекгидроэнерго») и дирекция малых промзон Ташкента.
|№
|Название компании
|Сумма льгот (млрд сумов)
|1
|ООО Toshkent shahar suv ta’minoti
|9,5
|2
|ООО Amirsoy
|9,4
|3
|АО НГМК
|6,2
|4
|Уртачирчикский каскад ГЭС («Узбекгидроэнерго»)
|5,3
|5
|Дирекция по управлению малыми промышленными зонами города Ташкента
|4
|6
|Qo‘ng‘irot yo‘llardan muntazam foydalanish
|3,8
|7
|Туполангская ГЭС
|3,6
|8
|Международная корпорация по развитию досуга и спорта
|3,1
|9
|«Узэкспоцентр»
|2,4
|10
|АО Центральный ипподром
|2,3
По данным Антикоррупционного агентства, есть также предприятия, которые освобождены от налогов и вообще не платят налоги. Они составляют 35% или 15478 от общего числа налогоплательщиков с льготами. За исследуемый период общая сумма налоговых льгот для таких предприятий составила более 3 трлн сумов. Ниже приводится список 10 крупнейших компаний, а также размер и тип налоговых льгот, которые они получают:
|№
|Название компании
|Вид налоговых льгот
|Сумма льгот (млрд сумов)
|1
|НГМК
|НДС
|1327,1
|2
|Uzbekistan airways
|НДС
|152,8
|3
|ГУП Таштеплоэнерго
|НДС
|35,4
|4
|Национальные электрические сети Узбекистана
|НДС
|33,6
|5
|OOO Farm Luks Invest
|НДС
|24,1
|6
|OOO SFI management group
|НДС
|19,5
|7
|Renaissance Heavy Industries
|Налог на прибыль
|17,5
|8
|ERIELL OFSME DMCC — 0173
|НДС
|16,2
|9
|Представительство авиакомпании «Сибирь»
|Налог на прибыль
|15,8
|10
|Constanta group
|НДС
|14,6
Shakhzod Islamov
Спасибо, что опубликовали, это уже большой прогресс. Будем надеяться, что публикация такого рода данных даст толчок к ликвидации различных льгот и субсидий и послужит к развитию реальной конкурентноспособной бизнес-среды.