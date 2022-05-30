Агентство по противодействию коррупции Узбекистана проанализировало налоговые льготы и преференции, в том числе индивидуальные льготы, предоставляемые актами президента, Кабинета министров, уплаченные ими налоги и финансовые показатели.

На портале открытых данных размещена информация о предпринимателях с льготами за I квартал 2022 года. В частности, за этот период налоговыми льготами воспользовались 44183 компании на общую сумму более 9 трлн сумов.

№

Вид налога

Сумма льгот (млрд сумов)

1

НДС

8 446,65 (93,5%)

2

НДФЛ

146,6 (1,6%)

3

Налог на прибыль

146,2 (1,6%)

4

Земельный налог

121,1 (1,3%)

5

Социальный налог

90,0 (1%)

6

Налог на имущество

54,5 (0,6%)

7

Налог с оборота

30,8 (0,3%)

Всего

9 035,90



Налоговые льготы предоставлены по 7 видам налогов, и значительная их часть приходится на долю НДС (93,5%). За ним следуют НДФЛ (1,6%), подоходный налог (1,6%), земельный налог (1,3%), социальный налог (1%), налог на имущество (0,6%) и налог с оборота (0,3%).

Большая часть льготы приходится на предприятия горнодобывающей, банковской, транспортной, фармацевтической, коммунальной, нефтегазовой, энергетической, страховой, медицинской, строительной, рекреационной, спортивной и других сфер.

№

Вид налога

Число получателей льгот

1

НДС

16656 (37,7%)

2

НДФЛ

12040 (27,3%)

3

Налог на прибыль

5199 (11,8%)

4

Земельный налог

4951 (11,2%)

5

Социальный налог

2639 (6%)

6

Налог на имущество

1926 (4,3%)

7

Налог с оборота

772 (1.7%)

Всего

44 183



Наиболее распространенным видом льгот стал налог на доходы физических лиц, которым воспользовались 16565 или 37,7% предпринимателей. Меньше всего применялась льгота по налогу на прибыль — 772 или 1,7% предприятий.

В таблице ниже представлены топ-20 предприятий с наибольшим количеством налоговых льгот и сумма предоставляемых им льгот.

№

Название компании

Сумма льгот (млрд сумов)

1

АО «Навоийский горно-металлургический комбинат»

1 327, 1

2

АО НБУ

530, 6

3

АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»

457,3

4

«Ипотека-банк»

422,2

5

"Узпромстройбанк"

400,9

6

"Агробанк"

397,7

7

Банк «Асака»

251,9

8

Народный банк

195,1

9

«Капиталбанк»

181,3

10

ООО «Asia trans gas»

164,8

11

«Қишлок курилиш банк»

159,4

12

АО «Uzbekistan airways»

152,8

13

ООО «Grand pharm trade»

148,3

14

АО «Узбекистон темир йуллари»

147,6

15

«Микрокредитбанк»

129,5

16

"Хамкорбанк"

125

17

ООО Meros pharm

94,8

18

«Алокабанк»

77,9

19

"Трастбанк"

58,5

20

"Турон банк"

47,5



Налог на имущество

По налогу на имущество больше всего льгот получило ООО Zarafshon Oyna, а также дочерние компании холдинга Akfa (Akfa Dream World и Akfa Extrusions).

№

Название компании

Сумма льгот (млрд сумов)

1

ООО Zarafshon oyna

1,81

2

ООО Akfa Dream World

0,9

3

ООО Akfa Extrusions

0,9

4

Фонд НГМК

0,8

5

ГУП Таштеплоэнерго

0,7

6

Международный аэропорт Ташкента

0,7

7

ООО Namangan-istiqlol bog‘i

0,7

8

Научно-практический центр хирургии

0,5

9

ООО Asosiy biznes

0,5

10

ООО Oziq ovqat standart karton

0,4



НДС

По налогу на добавленную стоимость главными получателями льгот являются НГМК, НБУ, АГМК, «Ипотека-банк» и «Узпромстройбанк», а также другие банки и совместное предприятие Asia Trans Gas.

№

Название предприятия

Сумма льгот (млрд сумов)

1

АО «Навоийский горно-металлургический комбинат»

1 327,1

2

АО НБУ

530,6

3

АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»

457,3

4

«Ипотека-банк»

422,2

5

"Узпромстройбанк"

400,9

6

"Агробанк"

397,7

7

Банк «Асака»

251,9

8

Народный банк

195,1

9

«Капиталбанк»

181,3

10

ООО Asia Trans Gas

164,8



Социальный налог

Крупнейшими «льготниками» по социальному налогу являются «Лукойл», ЕОПЦ (оператор Uzcard), EPAM, Сурханский газохимический комплекс и «Узбекгеофизика».

№

Название компании

Сумма льгот (млрд сумов)

1

ООО Lukoil Uzbekistan operating company

7, 7

2

Yagona umumrespublika protsessing markazi (ЕОПЦ / Uzcard)

3,5

3

Epam systems

2,8

4

Surhan gas chemical operating company

2,5

5

«Узбекгеофизика»

2,3

6

Хокимият Джалакудуского района

2,3

7

Отдел методического обеспечения

1,8

8

DM IT group

1,7

9

Hyundai engineering co. LTD

1,2

10

Fido-biznes

1,2



НДФЛ

№

Название компании

Сумма льгот (млрд сумов)

1

«Хамкорбанк»

4,6

2

НГМК

3,3

3

"Ипотека-банк"

3,2

4

Народный банк

2,7

5

Отдел народного образования Сохского района

2,6

6

ООО Naxshab-texno metal

2,3

7

ООО Agro city

2,2

8

Navobod naslli parranda

1,8

9

«Капиталбанк»

1,7

10

АО Uzbekistan airways

1,6



Налог с оборота

№

Название компании

Сумма льгот (млрд сумов)

1

ООО Basell trade

0,8

2

ООО Bog‘ot trade 777

0,7

3

ООО Bek music

0, 3

4

ООО Jayxun-lakrista

0, 3

5

ООО Aviatash

0, 2

6

Angren-qamish-obliq

0, 2

7

ООО Bahori lola

0, 2

8

ЧП Aloqa servis nurbulo

0, 2

9

ООО Gessonit gold

0, 2

10

ЧП Hurshid joyil soft

0,2



Налог на прибыль

Большая часть льгот налога на прибыль пришлась на Народный банк, Технический институт Ёджу в Ташкенте, российская компания Renaissance Heavy Industries (дочернее подразделение турецкой Ronesans Holding), представительство авиакомпании «Сибирь» и узбекская инвестиционная компания Абу-Даби.

№

Название компании

Сумма льгот (млрд сумов)

1

Народный банк

33,6

2

СП ООО Технический институт Ёджу в Ташкенте

21,6

3

Renaissance Heavy Industries

17,5

4

Представительство авиакомпании «Сибирь»

15,8

5

СП ООО Abu Dhabi Uzbek Investment

6,5

6

ГУП Yangi texnologiyalar ilmiy-axborot markazi

5

7

ООО Procab

2,3

8

ГУП Poytaxt qurilish va xizmat

2,1

9

Представительство Air Astana

1,8

10

ООО Parkent broiler

1,4



Земельный налог

Крупнейшие льготы по земельному налогу получили Ташкентский водоканал, Amirsoy, НГМК, Уртачирчикский каскад ГЭС («Узбекгидроэнерго») и дирекция малых промзон Ташкента.

№

Название компании

Сумма льгот (млрд сумов)

1

ООО Toshkent shahar suv ta’minoti

9,5

2

ООО Amirsoy

9,4

3

АО НГМК

6,2

4

Уртачирчикский каскад ГЭС («Узбекгидроэнерго»)

5,3

5

Дирекция по управлению малыми промышленными зонами города Ташкента

4

6

Qo‘ng‘irot yo‘llardan muntazam foydalanish

3,8

7

Туполангская ГЭС

3,6

8

Международная корпорация по развитию досуга и спорта

3,1

9

«Узэкспоцентр»

2,4

10

АО Центральный ипподром

2,3



По данным Антикоррупционного агентства, есть также предприятия, которые освобождены от налогов и вообще не платят налоги. Они составляют 35% или 15478 от общего числа налогоплательщиков с льготами. За исследуемый период общая сумма налоговых льгот для таких предприятий составила более 3 трлн сумов. Ниже приводится список 10 крупнейших компаний, а также размер и тип налоговых льгот, которые они получают: