Акционерно-коммерческий «Кишлок курилиш банк» в целях повышения популяризации услуг, создания комфортных условий для клиентов, привлечения свободных денежных средств населения на срочные и накопительные депозиты банка предлагает привлекательные виды вкладов.

Банк предлагает 15 видов вкладов в национальной и зарубежной валюте. Чтобы клиенты получали больший доход со своих вкладов, «Кишлок курилиш банк» представил новый вид срочного вклада — «Завкли» — в национальной валюте. Годовая ставка составляет 22%. Если вклад размещен через мобильное приложение банка QUANT, годовая ставка составляет 23%. Рассчитанные проценты выплачиваются ежемесячно. Минимальный объем вклада на этот вид депозита — 1 млн сумов.

Для получения клиентами дополнительных средств «Кишлок курилиш банк» предлагает также следующие виды депозита:

За средства на депозите «Барака» в национальной валюте за срок от 1 до 6 месяцев выплачивают 16% годовых, за 7−12 месяцев — 18% годовых, за 13−25 месяцев — 20% годовых. Накопительный вклад «Жозиба» в национальной валюте на 13 месяцев поможет получить 21% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно. Банк также предлагает виды срочного Ideal и накопительного Standart депозитов в иностранной валюте. По вложенным валютным средствам дополнительно можно получить прибыль до 5%.





Вклады — средства вкладчиков, не запрещенные законодательством Узбекистана, заработная плата и приравненные к ней средства, в том числе средства на банковских пластиковых карточках. Принимаются в наличной и безналичной форме в национальной и иностранной валюте.

В соответствии с требованиями закона банк гарантирует тайну вклада и возвращение средств по первому требованию вкладчика.

«Кишлок курилиш банк» способствует благоустроенной жизни.

Телефоны: (+998) 78−150−00−55, 1254.

Сайт: qishloqqurilishbank.uz

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