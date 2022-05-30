Узгидромет прокомментировал обсуждаемое среди населения мнение, что предстоящее лето будут аномально жарким.

«Прежде всего, нужно отметить, что надежных методик прогнозирования на такой длительный период, как целый сезон, в мире не существует. Пока можно говорить о начале лета — прогнозе на июнь», — отметили синоптики.

По предварительной оценке, составленной Узгидрометом с привлечением расчетов ведущих мировых прогностических центров, июнь в этом году будет умеренно жарким.

Средняя месячная температура июня ожидается около нормы, местами, преимущественно по северу республики, на 1−2 градуса выше нормы. В течение месяца по центральным и восточным районам республики ожидаются колебания дневной температуры от +29…+32 до +36…+39. По северу, югу и пустынной зоне республики в самые жаркие периоды температура воздуха будет повышаться до +40…+42 градусов.

Каким был июнь в последние три года?

В июне 2019 года температура воздуха в Ташкенте практически в течение всего месяца была комфортной — в пределах +29…+34 градуса — и лишь в самом конце месяца поднялась до +35…+37.

Июнь 2020 года также был не очень жарким. В Ташкенте, например, температура воздуха лишь единожды достигла отметки +40 градусов.

Июнь 2021 года был аномально жарким. По большинству областей прошлогодний июнь оказался одним из самых теплых, а местами самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений в Узбекистане. В отдельных районах республики были установлены рекорды максимальной температуры воздуха для июня за весь ряд метеонаблюдений.

В этом году осадков в июне ожидается меньше нормы, по центральным и восточным районам местами около нормы.

Несмотря на то, что в целом лето в Средней Азии отличается засушливостью в июне в Узбекистане иногда выпадают кратковременные локальные дожди значительной интенсивности.

Так, в начале июня 2019 года в Ташкенте прошел сильнейший дождь с градом. В разных районах года за 2−3 часа осадков выпало от 20 мм до 50 мм, что значительно больше месячной нормы июня.

Сильные ливневые дожди в июне наиболее опасны в предгорных и горных районах республики, поскольку они могут вызвать прохождение селей и паводков.

В дальнейшем предполагается, что до конца лета средняя температура будет около и незначительно выше нормы. Лето не будет аномально жарким, однако периоды очень жаркой погоды, конечно, не исключены. «Таковы особенности нашего климата», — резюмировали синоптики.