Сообщения о том, что государство раздает деньги всем детям в честь Дня защиты детей, являются ложными, заявил директор Пенсионного фонда Абдулазиз Хайдаров на пресс-конференции в Агентстве информации и массовой коммуникации.

«В соцсетях ходят слухи, что деньги раздают по случаю Дня защиты детей. Эти сообщения являются абсолютно ложными, деньги будут распределяться только между категориями граждан, определенными [постановлением президента об адресной поддержке нуждающихся в соцзащите]», — сказал глава Пенсионного фонда.

Напомним, согласно документу, помощь получают:

а) получатели пенсии и пособия по возрасту, пенсии и пособия по инвалидности, пособия инвалида с детства, все члены семьи получателя пенсии и пособия по случаю потери кормильца, а также получатели пособия по уходу за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет, нуждающимся в постороннем уходе:

в Каракалпакстане и областях — по 300 тысяч сумов;

в Ташкенте — по 400 тысяч сумов.

б) семьи, получающие материальную помощь в качестве малообеспеченных, а также каждый ребёнок до 18 лет из семей, получающих детское пособие в качестве малообеспеченных, назначенные посредством информационной системы «Единый реестр социальной защиты», — по 200 тысяч сумов.

Однако в социальных сетях распространились ложные сообщения о том, что 1 июня, в Международный день защиты детей, всем детям будет выплачено по 200 тысяч сумов. В них также говорилось, что в понедельник (вероятно, 30 мая) граждане могут обратиться за получением этих денег в Народный банк.

В результате у некоторых отделений банка образовалось скопление людей, которые требовали эту выплату, видео об этом публиковали Telegram-каналы.

По данным Абдулазиза Хайдарова, пособие в 200 тысяч получат более 4 миллионов детей в возрасте до 18 лет, включенных в реестр малообеспеченных семей.

Ранее Uzcard также предупредил о ложных рассылках, связанных с получением социальной помощи.

«Активизировались мошеннические схемы, когда людям предлагается пройти по разного рода ссылкам и сообщить подтверждающий SMS-код, для получения данной выплаты на их карты», — говорится в заявлении компании.

В Uzcard подчеркнули, что выплаты от государства производятся автоматически, без необходимости предоставления какой-либо дополнительной информации со стороны граждан — в таком же порядке, как обычно выплачиваются пенсии и пособия.