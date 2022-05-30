Фрагментированность законодательства Узбекистана отталкивает инвесторов и повышает риск коррупции. Об этом говорится во второй систематической диагностике страны (СДС), проведённой Всемирным банком.

По данным ВБ, законодательство и нормативная база в Узбекистане крайне фрагментированы. Они состоят из постановлений и указов президента, законов, принимаемых парламентом, постановлений Кабинета министров и приказов министров.

«При том, что бизнес обязан их соблюдать, многие из этих документов недоступны публике по причине административных задержек или решений не публиковать информацию», — говорится в СДС.

Кроме того, каждый нормативно-правовой акт из различных источников также ссылается на многочисленные другие документы, для чего Министерству юстиции приходится тщательно и постоянно курировать подзаконные акты в случаях, когда в основное законодательство вносятся изменения.

Процесс значительно повышает сложность исполнения требований законодательства бизнесом. Также возникают риски возникновения правовых и нормативных пробелов в законодательстве и повышается риск злоупотреблений со стороны игроков, имеющих корыстные интересы, предупредил ВБ.

По данным международной организации, специальные проставления, издаваемые для одобрения отдельно взятых инвестиций, являют собой одну из главных угроз, нарушающих равные условия игры.

По причине фрагментированности и произвольности применения требований нормативно-правовой базы, позволяющих госучреждениям согласовывать исключения из требований нормативно-правовой базы, инвесторы, особенно иностранные, часто обращаются с просьбой о выпуске особых постановлений, гарантирующих налоговые и иные льготы, указывает Всемирный банк.

Несмотря на отсутствие детальной информации, эти специальные гарантии считаются одной из главных причин, по которым, по оценкам правительства, около 6% от ВВП было потеряно в 2019 году в виде различных налоговых льгот в экономике.

«Зачастую эти постановления не публикуются, что делает затруднительным полное понимание их влияния, и оценка коммерческих рисков становится очень сложной задачей для новых инвесторов и рыночных игроков. Отсутствие прозрачных критериев и процессов предоставления льгот также повышает коррупционные риски и вероятность захвата активов корыстными интересами благодаря наличию сильных политических связей», — отмечается в СДС.

Всемирный банк сообщил, что эта обеспокоенность неоднократно упоминалась при проведении опросов и консультаций с заинтересованными сторонами. Наличие понятного и единого законодательства, одинаково применяемого в отношении всех игроков на рынке, является одним из наиболее важных и срочных приоритетов для улучшения деловой среды, подчеркнули в организации.

Ранее мы публиковали обзор этого же отчёта Всемирного банка. В материале говорится, что Узбекистану нужны 13 приоритетных реформ, чтобы убрать барьеры для роста бизнеса, развивать человеческий капитал и озеленить экономику. При этом успех трансформации страны не гарантирован и зависит от благополучия, знаний и возможностей её народа.

В СДС также отмечалось, что к 2025 году риск захвата власти корыстными интересами в Узбекистане должен дойти до максимума. ВБ считает одним из главных признаков предоставление специальных и непрозрачных льгот. Исследователи в ходе консультаций отметили высокую обеспокоенность в связи с процессами приватизации земель и госпредприятий.