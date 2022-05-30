Сегодня в Узбекистане есть много возможностей для развития бизнеса. Даже в кожевенно-обувной отрасли регулярно происходят большие изменения. Предприниматели Узбекистана постоянно работают над налаживанием сотрудничества с развитыми и влиятельными международными организациями.

В целях открытия пути для двустороннего сотрудничества 17 мая при участии посольства Узбекистана в ФРГ состоялась встреча представителей Торгово-промышленной палаты Узбекистана и Министерства инвестиций и внешней торговли с компанией Deichmann, одним из крупнейших обувных производителей в Европе.

В ходе встречи была представлена информация о существующей сырьевой базе в кожевенно-обувной отрасли Узбекистана, возможностях, созданных для иностранных инвесторов, а также выпускаемой продукции.

Во время переговоров обсуждались вопросы производства обуви из натуральной и искусственной кожи для немецкого бренда в Узбекистане, обеспечения внутреннего рынка качественной продукцией и экспорта в страны ближнего зарубежья.

По мнению компании, для выхода на рынок Узбекистана необходимо тщательно изучить его потенциал и конкурентоспособность. Для запуска Deichmann необходимо открыть не менее 30 магазинов на рынке страны.





Также был рассмотрен вопрос открытия фирменных магазинов компании в Узбекистане, что откроет путь для развития fashion-туризма.

По итогам встречи стороны договорились разработать дорожную карту по сотрудничеству с Торгово-промышленной палатой.

О компании Deichmann

Компания Deichmann имеет около 5000 магазинов по всему миру с годовым оборотом в 7 млрд евро. В основном компания использует искусственную кожу (70%) и производит изделия из натуральной кожи (30%). Deichmann запустил производство в таких странах, как Китай, Индия и Турция.

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