Салат «Капрезе»
Сочные шарики моцареллы, спелые помидоры, маслины и базилик — основа для быстрого и вкусного салата «Капрезе».
Итальянский салат
Салат с рукколой и моцареллой — блюдо, которое станет отличным обедом, ужином и даже украшением праздничного стола.
Салат с кукурузой и сыром фета
Салат с кукурузой и сыром фета — это вкусное и быстрое блюдо. Рецепт приготовления салата прост, ингредиенты можно менять, ориентируясь на свой вкус.
Салат «Весенний»
Ещё один рецепт салата на скорую руку — салат «Весенний» с молодой зеленью, редисом и капустой.
Салат «Цезарь» с креветками
Яркий благодаря ингредиентам салат «Цезарь» с креветками идеально подходит для праздничного стола.
Салат с нутом и свежими овощами
Оригинальный салат из свежих овощей и нута насыщает организм энергией и сохраняет сытость на долго.
Салат «Баварский»
Ингредиенты, необходимые для приготовления салата «Баварский» — курица, помидоры и сыр.