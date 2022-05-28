Салат «Капрезе»





Сочные шарики моцареллы, спелые помидоры, маслины и базилик — основа для быстрого и вкусного салата «Капрезе».

Итальянский салат





Салат с рукколой и моцареллой — блюдо, которое станет отличным обедом, ужином и даже украшением праздничного стола.

Салат с кукурузой и сыром фета





Салат с кукурузой и сыром фета — это вкусное и быстрое блюдо. Рецепт приготовления салата прост, ингредиенты можно менять, ориентируясь на свой вкус.

Салат «Весенний»





Ещё один рецепт салата на скорую руку — салат «Весенний» с молодой зеленью, редисом и капустой.

Салат «Цезарь» с креветками





Яркий благодаря ингредиентам салат «Цезарь» с креветками идеально подходит для праздничного стола.

Салат с нутом и свежими овощами





Оригинальный салат из свежих овощей и нута насыщает организм энергией и сохраняет сытость на долго.

Салат «Баварский»





Ингредиенты, необходимые для приготовления салата «Баварский» — курица, помидоры и сыр.