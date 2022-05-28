Россия планирует увеличить квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота до конца августа на 400 и 150 тысяч тонн соответственно, пишет «Коммерсантъ».

На период с 15 апреля по 31 августа были установлены квоты на вывоз из России в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, подсолнечного масла в объёме 1,5 млн тонн, жмыхов и других твёрдых остатков из семян подсолнечника — 700 тысяч тонн.

На мировых рынках рост цен на подсолнечные масло в марте побил все рекорды, в апреле отмечалось некоторое снижение.

Подсолнечное масло в Узбекистан завозится в основном из России и Украины, отечественные производители используют масличное сырьё, также импортируемое из этих двух стран и Казахстана.

«Газета.uz» писала, что по данным на апрель подсолнечное масло с начала года подорожало на 28%, хлопковое — на 31%. По данным Центра экономических исследований и реформ при Администрации президента, средняя цена за литр растительного масла в Узбекистане за неделю в начале мая снизилась на 0,5% — до 19,1 тысячи сумов. Снижение цен наблюдалось в девяти регионах, но в Ташкенте и четырёх других регионах они продолжают расти.

Президент Шавкат Мирзиёев 29 апреля подписал закон об обнулении НДС на импорт растительного масла, семян подсолнечника и льна, а также соевых бобов. Кроме того, введены экспортные пошлины на подсолнечное и хлопковое масла, а также их семена. Ограничен экспорт растительного масла, полученного от переработки импортированных подсолнечного масла и семян подсолнечника.