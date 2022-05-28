Международный английский лагерь Happy Summer International Camp вновь распахивает свои двери для нового летнего сезона.

В лагере имеются 2 бассейна, 16 комфортабельных коттеджей, танцпол, футбольное, баскетбольное, волейбольное поля и многое другое. Каждая смена отличается разнообразием ивентов: от фестиваля красок Холи до ежедневных уроков английского.

Тематика года: Путешествие через мультивселенную.

Смены:

Lord Of the Rings: 1−12 июня. Цена: 2 190 000 сумов. Pirates of the Caribbean: 13−24 июня. Цена: 2 490 000 сумов. Star Wars: 25 июня — 6 июля. Цена: 2 690 000 сумов. Disney: 7−18 июля. Цена: 2 690 000 сумов. Marvel/DC: 19−30 июля. Цена: 2 690 000 сумов. Harry Potter: 31 июля — 11 августа. Цена: 2 590 000 сумов. Cyberpunk: 12−23 августа. Цена: 2 490 000 сумов.

Телефоны: (+998) 95−196−33−22, (+998) 95−196−33−99.

Instagram: @happysummeruz

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