Международный английский лагерь Happy Summer International Camp вновь распахивает свои двери для нового летнего сезона.
В лагере имеются 2 бассейна, 16 комфортабельных коттеджей, танцпол, футбольное, баскетбольное, волейбольное поля и многое другое. Каждая смена отличается разнообразием ивентов: от фестиваля красок Холи до ежедневных уроков английского.
Тематика года: Путешествие через мультивселенную.
Смены:
- Lord Of the Rings: 1−12 июня. Цена: 2 190 000 сумов.
- Pirates of the Caribbean: 13−24 июня. Цена: 2 490 000 сумов.
- Star Wars: 25 июня — 6 июля. Цена: 2 690 000 сумов.
- Disney: 7−18 июля. Цена: 2 690 000 сумов.
- Marvel/DC: 19−30 июля. Цена: 2 690 000 сумов.
- Harry Potter: 31 июля — 11 августа. Цена: 2 590 000 сумов.
- Cyberpunk: 12−23 августа. Цена: 2 490 000 сумов.
Телефоны: (+998) 95−196−33−22, (+998) 95−196−33−99.
Instagram: @happysummeruz
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