Министерство финансов Узбекистана в субботу отчиталось о том, как исполняется постановление президента Шавката Мирзиёева от 25 мая, которым предусмотрена выплата разовой помощи пенсионерам, а также нуждающимся и уязвимым слоям населения.

Помощь должна поступить 8,9 миллиона получателей пенсии и пособия по возрасту, пенсии и пособия по инвалидности, пособия инвалида с детства, всем членам семьи получателя пенсии и пособия по случаю потери кормильца, а также получателям пособия по уходу за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет, нуждающимся в постороннем уходе. В Каракалпакстане и областях сумма разовой выплаты определена в 300 тысяч сумов, Ташкенте — 400 тысяч сумов.

По сообщению Минфина, для 4,256 миллиона получателей пенсий и пособий были сформированы платёжные документы, которые направлены в «Народный банк» и другие банки, профинансировано свыше 1,314 трлн сумов.

Кроме того, для более 4,647 миллиона членов семей из Единого социального реестра, в том числе и малообеспеченным семьм, получающим пособия на детей, на каждого ребенка до 18 лет, выделено 929,5 млрд сумов на выплату по 200 тысяч сумов.

По состоянию на 27 мая 96% пенсионеров, или 1,569 миллиона человек, получающим пенсии на карту, деньги уже загружены — в общей сложности 473,5 млрд сумов.

Выплату пенсий в наличной форме начали выездные кассы филиалов «Народного банка». Процесс выплат завершится до 8 июня.

Согласно данным Минфина, профинансировано 100% выплат помощи. 39% получателей пенсий и 29% внесённых в Единый реестр получателей социальной помощи уже получили выплаты.