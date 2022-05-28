Сенат Олий Мажлиса назначил председателя Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов на второй пятилетний срок. Постановление об этом было принято на 26-м пленарном заседании верхней палаты парламента в субботу, сообщает её пресс-служба.

Мамаризо Нурмуратов был назначен главой Центробанка 6 июня 2017 года, заняв этот пост после смерти Файзуллы Муллажанова, возглавлявшего ЦБ с 1991 года.

Напомним, по закону «О центральном банке», правление ЦБ состоит из девяти человек: председатель, его первый заместитель и заместители, а также два независимых члена правления. Председатель правления ЦБ назначается и освобождается от должности Сенатом по представлению президента.

Мамаризо Нурмуратов (1960 года рождения) является выпускником Ташкентского института народного хозяйства и Ленинградского экономико-финансового института. В 1980-е годы занимался преподавательской и научной деятельностью, получил степень кандидата экономических наук Московского финансового института.

С 1993 года начал деятельность в системе Центрального банка: работал директором Центра научных исследований, заместителем председателя правления и первым заместителем председателя ЦБ.

В 2000—2004 годах занимал должность министра финансов Узбекистана. В 2004—2006 годах руководил Самаркандской областью. В 2006—2017 годах был советником председателя Центрального банка.