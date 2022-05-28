21 мая на IV международном маркетинговом бизнес-форуме MAKON Marketing Forum 2022, проводимом в Hyatt Regency Tashkent, были подведены итоги премии «Бренд года 2021». По результатам народного голосования AhadMix Group выиграл премию в номинации «Услуги в области светового оборудования и технического обеспечения мероприятий».

Один из крупнейших в Центральной Азии форумов MAKON и подведение итогов голосования за «Бренд года» вот уже пять лет объединяют предпринимателей и одних из ведущих экспертов в области маркетинга.

Участие в мероприятии приняли отечественные предприниматели, топ-менеджмент и маркетологи крупных компаний. Эксперты из России, Украины и Казахстана делились со сцены своим опытом и рекомендациями по разработке эффективных маркетинговых стратегий и развитию бизнес-проектов.





Эта победа для компании AhadMix Group — большой стимул для всей команды и важный показатель того, что бренд движется в верном направлении. На сегодняшний день компания работает с более чем 400 клиентами. Число проводимых мероприятий достигло 7000, а количество LED-экранов по городу — более 40.

AhadMix Group благодарит всех проголосовавших за сделанный выбор, а также выражает признательность партнерам и коллегам за поддержку.

Компания всегда открыта новому сотрудничеству и интересным проектам.

Для получения подробной информации по вопросам размещения наружной рекламы на LED-экранах, аренды звукового и светового оборудования для мероприятий можно обратиться по телефону: (+998) 94−657−33−33.

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На правах рекламы.