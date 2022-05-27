Предприниматели Дилмурад Парпиев и Тохир Шарипов приобрели дополнительные пакеты акций «Трастбанка», следует из данных фондовой биржи.

Внебиржевые сделки зарегистрированы 23 мая — акционеры купили по 8,31% акций. В этот день Министерство финансов Узбекистана сообщило о сделках на внебиржевом рынке с акциями «Трастбанка» на сумму 231,5 млрд сумов.

После торгов Дилмурад Парпиев стал владельцем 130 396 509 акций, Тохир Шарипов — 130 396 507. Сейчас у них во владении по 23,27%.

«Трастбанк» 28 апреля зарегистрировал дополнительный выпуск простых акций на сумму 200 млрд сумов, которые подлежали публичному размещению по рыночной стоимости. Таким образом банк увеличил уставный капитал на 35,7%.

Акционеры банка имеют преимущественное право покупки акций.

Как отмечает «КорпИнфо», на момент последней биржевой сделки 24 мая цена акции «Трастбанка» составляла 9950 сумов при номинальной стоимости в 1000 сумов. Днём ранее сделка прошла по 11199 сумов за акцию.

26 мая Минфин сообщил об очередных внебиржевых сделках на 78,2 млрд сумов с акциями «Трастбанка».

В 2021 году чистая прибыль банка выросла на 44,3% — до 433,8 млрд сумов.

Совместные проекты

«Газета.uz» ранее сообщала, что Дилмураджон Батырович Парпиев (фамилия и отчество совпадают с именем и фамилией бывшего главы Государственного налогового комитета и Министерства по поддержке махалли и семьи Батыра Парпиева) и Тохир Мирахимович Шарипов владеют долями в нескольких проектах.

В частности, предприятием по производству кабельно-проводниковой продукции Procab владеют Inter Alltech Limited Kompaniyasi с долей 47,8% (поиск в интернете выводит на российскую группу компаний «Аллтек»), Дилмурад Парпиев (26,1%) и Тохир Шарипов (26,1%).

В свою очередь, Procab (60,7%) и компания «Трастбанка» Trast Leasing (26%) указаны учредителями Food City Tashkent — торгового комплекса, куда планировалось перевести столичный рынок «Куйлюк».

Дилмурад Парпиев и Тохир Шарипов в равной доли (по 50%) также владеют компаниями Inco-Construction (группа компаний Inco), Pro Plast Group (производство строительных пластиковых изделий), Alutex (производство строительных металлических конструкций и изделий), Inco Invest (аренда и управление нежилыми помещениями), Furnir (производство строительных металлических конструкций и изделий) и Presystem Universal (производство строительных металлических конструкций и изделий), по 40% — в Mega Trade Communication (аренда и управление нежилыми помещениями) и Garden View (аренда и управление нежилыми помещениями).