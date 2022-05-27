25−26 мая представители Halyk Bank и Tenge Bank выступили спикерами международного ПЛАС-форума «Банки и ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие» в Ташкенте, организованном Plus Event.





Halyk Bank представил Антон Мусин, главный управляющий директор по ИТ и инновациям. Он выступил спикером в сессии «Внедрение инноваций в финтехе и ритейле как важный элемент цифровой трансформации».

«Быстроразвивающаяся индустрия финтеха сегодня является неотъемлемой частью бизнеса и экономики. Появление новых трендов в сфере финтеха приведет к созданию широкого спектра услуг для компаний и частных лиц, соответственно, будет развиваться сотрудничество между государственными органами, IT-компаниями и финансовыми институтами», — отметил Антон Мусин.





В своем выступлении «Цифровизация в банковской сфере», эксперт Halyk Bank рассказал об особенностях цифровизации крупного банка, основных барьерах и вызовах перед банком в области цифровизации, целях цифровой трансформации Tenge Bank. Помимо этого, участники узнали о влиянии искусственного интеллекта на развитие технологий в банковском секторе, методах предотвращения кибер-рисков.

Талгат Аюпов, председатель правления Tenge Bank, рассказал о трендах развития банковской розницы в Узбекистане.

«Tenge Bank — не только провайдер казахстанских инвестиций в Узбекистан, но и динамично развивающийся банк на розничном рынке: лидирует на первичном рынке автокредитов, создал и продвигает карточный процессинг, создал и реализовал современные каналы продаж. Банк открыт к инновационным изменениям», — рассказал Талгат Аюпов.

В частности, во время проведения форума, был реализован новый проект «Мгновенный выпуск карт с использованием картоматов». Любой желающий смог получить карту.





Также были упомянуты действующие продукты Tenge Bank, реализованные в мобильном приложении Tenge 24: бесплатные P2P-переводы, застрахованные депозиты с 23% годовых и карточный процессинг МПС c гарантированным кешбэком, который составляет 1% на все покупки.

О форуме

Мероприятие стало площадкой для обсуждения актуальных финтех-вопросов и собрало вместе экспертов финтех-компаний, банков, ИТ-сообществ. Среди прочего, участники форума обсудили вопросы исламского финансирования, трансформацию торгового ритейла, токенизацию банковских карт.





О Halyk Group

Halyk Group — это одна из крупнейших в Казахстане универсальная финансовая группа, предоставляющая банковские услуги, страхование, лизинг, брокерские услуги, управление активами в розничном, корпоративном секторах и секторе малого и среднего бизнеса.

Halyk Group, работая на всех сегментах финансового рынка, ориентирована на сбалансированный рост во всех регионах. Группа представлена в Казахстане, Узбекистане, Грузии, Кыргызстане, России.

O Tenge Bank

АКБ Tenge Bank — универсальный банк, оказывающий финансовые услуги всем категориям корпоративных и розничных клиентов с использованием современных банковских технологий. Банк является дочерним банком АО «Народный Банк Казахстана» (Halyk Bank).

Офис Tenge Bank расположен по адресу: Яшнабадский р-н, ул. Паркентская, 66.

Телефон: 1245.

E-mail: info@tengebank.uz

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