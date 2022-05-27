26 мая состоялось первое заседание конституционной комиссии по внесению изменений в Основной закон Узбекистана. «Газета.uz» публиковала обзор некоторых предложений, поступивших за шесть дней работы комиссии.
Заседание было посвящено обсуждению механизма работы с поступающими предложениями по реформе Конституции, а также утверждению группы по работе с предложениями и сводной информационно-аналитической группы при комиссии.
Председатель конституционной комиссии Акмаль Саидов, выступая на заседании, отметил, что в зарубежном опыте есть три направления конституционных реформ: принятие абсолютно новой конституции; принятие основного закона страны в новой редакции; внесение изменений и дополнений в конституцию.
«Мы идём по пути внесения изменений и дополнений в Конституцию. Это тоже распространённый пусть в зарубежных странах», — сказал первый вице-спикер Законодательной палаты и глава Национального центра по правам человека.
«Возможность должна быть у каждого»
Депутат Законодательной палаты, председатель Общенационального движения «Юксалиш» Бобур Бекмуродов разъяснил, как устроен процесс приёма и анализа предложений.
Основная цель разработанного механизма — обеспечить, чтобы конституционная комиссия рассмотрела предложение каждого гражданина и каждой организации, подчеркнул он.
Бобур Бекмуродов. Фото: Пресс-служба конституционной комиссии.
«Главный принцип — отправка предложений должна быть удобной и инклюзивной. То есть у каждого гражданина, каждого члена нашего общества должна быть возможность направить предложения», — сказал Бобур Бекмурадов.
Для приёма предложений будет задействовано сразу несколько каналов:
- портал «Это моя Конституция» — meningkonstitutsiyam.uz;
- круглосуточный call-центр — короткий номер 1341;
- Telegram-бот — @meningkonstitutsiyam_bot;
- электронная почта — taklif@2022.uz;
- Единый портал госуслуг — my.gov.uz;
- обычная почта — отправка писем в конституционную комиссию будет бесплатной;
- махаллинский сход граждан;
- кенгаш народных депутатов.
Некоторые электронные платформы заработают в течение двух дней, было сообщено на заседании комиссии.
Скриншот главной страницы портала «Это моя Конституция».
«Самый удобный, простой и не требующий дополнительной регистрации способ — платформа «Это моя Конституция, — сказал Бобур Бекмуродов. — Здесь можно в режиме реального времени ознакомиться со статистикой поступающих предложений и их содержанием».
По словам члена комиссии, «все направленные предложение, будь это просто мнение, предложение о внесении редакционных изменений или конструктивная идея, будут поступать в группу конституционной комиссии по работе с предложениями».
«На этом этапе будет осуществляться несколько важных задач. Во-первых, каждое предложение будет зарегистрировано. Во-вторых, оно будет сортироваться согласно соответствующим главам Конституции. Другими словами, важнейшей задачей группы является определить, к какой главе наиболее подходит предложение с точки зрения его идейного содержания», — пояснил Бобур Бекмуродов.
Каждому гражданину будет направлен ответ, принято его предложение или нет, подчеркнул депутат.
Фото: Пресс-служба Конституционной комиссии.
Следующий важный этап — «анализ предложений и внесение их в конституционную комиссию на рассмотрение», продолжил он.
«Для этого сформирована аналитическая группа конституционной комиссии. Основная задача этой группы — обобщение поступающих предложений, подготовка данных об их содержании и заключений о целесообразности их рассмотрения», — сообщил Бобур Бекмуродов. .Минимум раз в неделю группа будет предоставлять комиссии обзор предложений и свои заключения.
Конституционная комисси будет рассматривать поступившие предложения на своих заседаниях, сортировать их и готовить проект поправок в Основной закон.
Согласно положению о комиссии, не будут рассматриваться только предложения, не связанные с внесением изменений в Конституцию, или направленные после установленного срока. Как отметил депутат, срок рассмотрения предложения не должен превышать 20 дней.
«Граждане, гражданское общество, СМИ будут информироваться о процессах приёма и рассмотрения предложений и о деятельности комиссии в целом. Для этого имеются все технические и профессиональные возможности», — сказал Бобур Бекмуродов.
Он добавил, что работая по описанному механизму, комиссия сможет вести эффективную работу даже если будут поступать «тысячи и десятки тысяч» предложений.