21 мая прошел lV международный маркетинговый бизнес-форум MAKON Marketing Forum, а также V премия «Бренд года 2021». Этот день стал знаменательным для многих брендов, компаний, и также был богат на новые знания, нетворкинг и новые впечатления.





MAKON — это один из крупнейших в Узбекистане маркетинговых бизнес-форумов, объединяющих узбекских и зарубежных экспертов. 2022 год также не стал исключением. На форуме выступили как местные, так и зарубежные профессионалы из Италии, России, Казахстана. Отечественные спикеры поделились личным опытом и эффективными инструментами развития бизнеса. В ходе конференции были проведены панельные дискуссии на актуальные для рынка темы.





«Бренд года» — ежегодная премия для одних из ведущих брендов Узбекистана по мнению населения и экспертов среди наиболее популярных категорий товаров и услуг. Несмотря на различные форс-мажорные обстоятельства, год стал успешным как для устоявшихся компаний, так и для новых брендов малого бизнеса. В 2022 году в голосовании приняло участие более 335 тысяч пользователей.





Хорошим примером стабильного роста и развития стала категория «Недвижимость». Третий год подряд победителем в народном голосовании в данной категории стала компания Murad Buildings. Это является показателем доверия потребителей к бренду.





Приятным сюрпризом стала победа проекта Murad Buildings — компании Nest One — в этой же категории по мнению экспертного жюри, в которое входят руководители и маркетологи известных брендов, спикеры и члены жюри мероприятий ассоциации. Несмотря на то что проекту Nest One в 2022 году исполняется всего три года, бренд уже успел завоевать признание экспертов отрасли.





Премия «Бренд года» поддерживая новые бренды, поощряет отличившиеся маркетинговые команды, работающие на отечественном рынке. Эти мероприятия способствуют развитию сферы предпринимательства, инфраструктуры рынка, а также развитию маркетинговых и рекламных услуг Узбекистана.

На правах рекламы.