Чтобы окунуться в атмосферу пляжного отдыха, теперь достаточно отправиться в комплекс «Море», который вот уже второй сезон планирует не давать скучать жителям и гостям Ташкента.





Аквазона площадью более 1 га организована таким образом, что гости любого возраста смогут проводить досуг комфортно и интересно. Из новых решений — детская игровая, в которой ежедневно аниматоры будут присматривать за малышами. Взрослых же порадует большее количество шезлонгов, занятия по аква-фитнесу, а также большой выбор настольных игр.

Точек общепита станет больше, а ассортимент в каждой из них будет расширен. Для удобства гостей предусмотрена возможность приобретать все необходимое на территории комплекса в кредит, регистрируя покупки на браслет, защищенный от промокания. Таким образом, весь счет посетителя может быть закрыт единоразово при выходе.





Комплекс «Море» зарекомендовал себя как продуманное место для отдыха и вечеринок, поэтому именно с вечеринки начнется новый сезон. 28 мая всех гостей аквазоны ожидают розыгрыши призов и комплименты от «Моря» и его партнеров — Gorilla, Tom Tailor, Women’Secret и других. За настроением будут следить топовые диджеи Ташкента, а хедлайнером вечеринки станет казахстанский рэп-исполнитель Truwer, известный совместными треками со Скриптонитом.





Не стоит упускать возможность забронировать места и встретить лето на настоящей пляжной вечеринке.

Подробности можно узнать по телефону: (+998) 99−138−33−00.

Сайт: mymore.uz

Instagram: @mymore.uz

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