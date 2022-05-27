Ежегодно приход весны ожидается с особенным трепетом. Дни становятся все жарче, природа просыпается, начинают цвести деревья и цветы, вокруг становится красиво. И вместе с тем наступает сезон аллергии. Чтобы устранить ощущаемый дискомфорт, нужно позаботиться о чистоте воздуха и температуре в доме. Именно такие моменты заставляют подумать об обновлении или покупке кондиционера нового поколения.

В 2020 году южнокорейская компания LG Electronics представила новую модель кондиционеров DualCool с функцией очистителя воздуха LG Air Purifier, которые позаботятся о вашем здоровье и комфорте. Помимо охлаждения и обогрева площади, LG Air Purifier очищает воздух от мелкой пыли, микробов, неблагоприятных запахов и аллергенов, которые могут проникать в легкие, вызывая респираторные и сердечно-сосудистые осложнения и заболевания.





Датчик ультра-мелкой пыли PM 1.0 способен обнаружить микрочастицы пыли и другие вещества размером до 1 микрона. Встроенный в кондиционер ионный диффузор генерирует более 5 млн отрицательных ионов, которые присоединяются к частицам. Используя принцип электростатического заряда, микро-пылевой фильтр легко задерживает крошечные отрицательно заряженные микрочастицы, включая вирусы и бактерии размером до 0,3 микрон. Благодаря данной системе воздух эффективно очищается, уменьшая количество вредных частиц, которые могут вызвать аллергию и другие инфекции.





В серии DualCool LG представлено две модели кондиционеров с функцией очистителя воздуха: AP09RK и AP12RK. Единственное отличие в этих моделях состоит в площади кондиционируемого помещения. Модель AP09RK может охладить площадь до 27 кв. м, когда как вторая модель — AP12RK — охватывает площадь на 9 кв. м больше — 36 кв. м. Во всем остальном — в габаритах, весе и других характеристиках — эти две модели одинаковые.





В LG Air Purifier встроен двойной компрессор Dual Invertor, который может охлаждать комнату на 40% быстрее, при этом сохраняя потребляемую энергию до 70%. Особая низкошумная технология Dual Invertor позволяет сохранять уровень шума кондиционера в рабочем режиме до 21 дБ, что поможет вам заниматься своими делами не отвлекаясь. При покупке кондиционера DualCool с функцией очистителя воздуха LG действует 10 лет гарантии на компрессор Dual Invertor.





Также кондиционеры DualCool от LG поддерживают функцию умного дома через мобильное приложение LG ThinQ. Пользователи могут настраивать параметры в соответствии со своими предпочтениями, тем самым установив желаемую температуру, график работы и удобный режим. А еще приложение LG предлагает удаленный мониторинг потребления энергии и точную диагностику проблем, таких как утечка хладагента, для рационального планирования, управления и повышения эффективности домашнего оборудования.

Кондиционеры DualCool с функцией очистителя воздуха отлично подойдут вам и вашей семье, обеспечив чистый воздух, энергосбережение и прохладу, что и нужно для прекрасной жизни.

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