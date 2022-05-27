Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР) разработан индекс активности банков для 31 коммерческого банка Узбекистана. На основе индекса ЦЭИР ежеквартально обновляет рейтинг банков. Исследование проводится с целью мониторинга изменений доли частного сектора в банковских активах, а также оценки эффективности реформ и процессов трансформации в банковском секторе Узбекистана.

Центр экономических исследований и реформ обновил индекс активности банков. «Капиталбанк» продолжает удерживать первую строчку среди 17 крупных банков в рейтинге активности, не уступая ее со II квартала 2020 года. Банк показал высокие результаты в области финансового посредничества и качества активов.

Объем срочных банковских вкладов вырос на 18,2% по сравнению с предыдущим периодом и составил 9,3 трлн сумов. Соотношение срочных депозитов к общей сумме кредитов достигло 100%.

Доля депозитов и кредитов от других банков и финансовых организаций в совокупных обязательствах составила 2,9%, а доля средств, полученных от Министерства финансов, составила 5,5%. Эти индикаторы показывают, что «Капиталбанк» активно работает с населением и бизнесом.

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