В Узбекистане набирает обороты инициированный Либерально-демократической партией (УзЛиДеП) и Демократической партией «Миллий тикланиш» процесс внесения изменений и дополнений в Конституцию.

Создана конституционная комиссия по реформе Конституции во главе с Акмалем Саидовым. Он успел упрекнуть интернет-пользователей, обсуждающих необходимость поправок в Основной закон, в малограмотности и заявил, что сейчас по всему миру «бродит призрак конституционных реформ», приведя в пример США, где последнее изменение в конституцию было принято 30 лет назад.

Заместитель председателя Сената Садык Сафаев заявил, что без изменения Конституции невозможно осуществить назревшие крупные реформы. Он привёл в пример вопрос, который уже много лет задают жители страны: до каких пор хокимы будут руководить и исполнительной, и представительной властью? Такого рода пробелы в Конституции на самом деле есть.

Экономист, автор Telegram-канала Bakiroo Отабек Бакиров напомнил, что предыдущие конституционные реформы в Узбекистане были не раз использованы для обхода требований статьи 90 Конституции, запрещающей одному и тому же лицу занимать пост президента более двух сроков подряд, и «обнуления» президентских сроков.

В 1995 году, за год до истечения полномочий первого президента Ислама Каримова, в Узбекистане был проведен референдум о продлении полномочий президента до 2000 года. Президент заявил, что считает итоги референдума равнозначными переизбранию на второй срок, однако в выборах 2000 года его кандидатура была выставлена вновь. В 2003 году в Конституцию были внесены изменения, в том числе о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет и о проведении президентских выборов в первое воскресенье третьей декады декабря в год истечения полномочий президента, однако ограничение на два срока подряд осталось в силе.

Тем не менее, в 2007 году кандидатура Ислама Каримова в очередной раз была выставлена на высший государственный пост. Ограниченная миссия по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ в своём промежуточном отчёте писала, что «согласно позиции Центральной избирательной комиссии, президент Каримов после принятия Конституции в 1992 году был избран только один раз, в 2000 году, и, таким образом, имеет право быть переизбранным в соответствии со статьёй 90 Конституции».

Несмотря на то, что ЦИК посчитал выборы в 2007 году вторым (и соответственно, последним) президентским сроком Ислама Каримова, его кандидатура вновь была выставлена на выборах 2015 года. Ограниченная миссия БДИПЧ ОБСЕ в своём отчёте оценила это как «нарушение общего принципа верховенства закона» и в рекомендациях написала, что «Конституцию необходимо соблюдать, и Конституционный суд как назначенный орган должен интерпретировать нормы Конституции».

Накануне на заседании конституционной комиссии было сообщено, что большинство из предложенных общественностью за несколько дней поправок касаются статей 13,15, 29, 37, 40, 41, 53, 78 и 80 Конституции. То есть на данный момент вопрос изменения статьи 90 не обсуждается. Это отметил и пресс-секретарь конституционной комиссии Одилжон Турдиев.

Примеров «обнуления» в мире — десятки

Узбекистан не единственная страна, где предпринимались попытки «обнуления». Исследователи факультета права Университета Вирджиния в США изучили и систематизировали 60 таких попыток в разных странах.

Как отмечают авторы исследования, наиболее распространённой стратегией обхода конституционных ограничений было внесение изменений в конституцию — в более 60% всех изученных попыток «обнуления», из которых 60% увенчались успехом, использовалась эта стратегия. В 8% случаев была принята новая конституция, чтобы объявить, что предыдущие сроки по старой конституции не считаются (теория «пустого листа») — все такие случаи имели успех.

Изменения, вносимые в конституцию для «обнуления», могут быть разными — от устранения ограничений в сроках до изменений количества сроков или изменения периода срока, или же комбинация нескольких изменений. К примеру, изменения в статью 45 конституции Китайской Народной Республики, принятые в 2018 году, устраняют ограничения в два срока подряд для президента и вице-президента страны. Хотя данное изменение было принято подавляющим большинством голосов, некоторые критики выразили опасение, что оно «посеет зерно хаоса» и «будет оценено историками как фарс».

В 2004 году, незадолго до окончания второго срока президента Беларуси Александра Лукашенко, из конституции страны было изъято положение об ограничении срока полномочий президента двумя пятилетними сроками. Третий и четвертый сроки Лукашенко сопровождались финансовыми кризисами, а шестой начался с массовых протестов.

Интересный случай «обнуления» — разрешение конкретному человеку переизбираться невзирая на конституционные ограничения. К примеру, несмотря на статью 197 конституции Колумбии, которая гласит, что «любой гражданин, служивший президентом, не может быть избран президентом», в 2015 году Альваро Урибе добился разрешения на переизбрание под предлогом «продолжения борьбы с леворадикальными силами», однако в 2010 году ему было отказано в попытке переизбраться на третий срок. Его президентство оценивается как неоднозначное, и позже ему было предъявлены обвинения в коррупции и подкупе свидетелей.

Статья 65 конституции Таджикистана запрещает одному и тому же лицу занимать высший государственный пост более двух сроков подряд по семь лет, однако согласно изменениям, принятым в 2016 году, это ограничение не распространяется на Основателя мира и национального единства — Лидера нации, которым, согласно конституционному закону, является действующий президент Эмомали Рахмон.

Такое же исключение — право баллотироваться больше двух сроков — гарантировано в ст. 42 конституции Казахстана для первого президента страны — Елбасы Нурсултана Назарбаева, статус которого также определен конституционным законом. Назарбаеву удалось оставаться у власти почти 30 лет и, как отмечают аналитики, даже после добровольного ухода в отставку он сохранял значительный контроль над политической системой страны. Однако ожидается, что после принятия поправок, инициированных президентом Касым-Жомартом Токаевым после январских трагических событий, Назарбаев лишится статуса Елбасы и особых привилегий.

В 2020 году в России были приняты многочисленные поправки к конституции, одной из которых, предложенной известным космонавтом Валентиной Терешковой, было обнуление всех предыдущих сроков Владимира Путина. После этих поправок у нынешнего президента России остаётся возможность баллотироваться ещё на два срока после истечения срока его полномочий в 2024 году. Некоторые аналитики отмечают, что за долгие годы пребывания у власти вокруг Путина образовался «информационный пузырь», куда не попадает информация, которая может ему не понравиться, — и это отсутствие реальной информации, в том числе, привело, как считают эксперты, к вторжению в Украину.

Исследователи приводят курьёзный случай с «обнулением» в Уганде: после прихода к власти после гражданской войны в 1986 году президент Йовери Мусевени убрал из конституции ограничения на президентский срок, но забыл убрать верхний возрастной ценз, и для того, чтобы иметь возможность переизбираться, пришлось опять менять конституцию.

Авторы исследования отмечают следующие факторы успеха в конституционных реформах, направленных на «обнуление»: уровень концентрации власти в руках главы государства и (или) его популярность среди народа, а также относительная лёгкость процедуры изменения конституции.

Однако они предупреждают, что кажущаяся популярность в авторитарных странах может быть обманчивой: «авторитарные президенты никогда не могут быть до конца уверены, что они действительно пользуются популярностью, и всегда есть риск того, что небольшое сопротивление окажется успешным». В качестве примеров авторы приводят неудачные попытки «обнулений» в Парагвае, Буркина-Фасо и некоторых других странах.

Как отмечают авторы исследования, ограничения в сроках в странах с президентской и полупрезидентской формой правления нужны для того, чтобы защищать демократическую конституционную систему: «лидеры, которые остаются у власти слишком долго, начнут оказывать чрезмерное влияние на другие контролирующие компоненты правительства».

Вообще, по мнению исследователей, наблюдается интересный парадокс: режимы, в которых конституционные ограничения на сроки полномочий соблюдаются, более устойчивы, несмотря на то, что заставляют отдельные личности уходить в отставку после определенного срока. В своей предыдущей колонке о реформе Конституции писал о других исследованиях, которые говорили о важности института сменяемости власти как для политических, так и для экономических процессов.

Учитывая предыдущий опыт, Конституционному суду стоит дать чёткий и юридически обоснованный ответ: приведёт ли нынешняя конституционная реформа к «обнулению», даже если статья 90 не будет затронута в ходе реформы? От ответа на этот вопрос будут зависеть не только имидж страны в глазах международного сообщества и наше место в различных международных рейтингах, но и траектория будущего политического, социального и экономического развития страны.

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