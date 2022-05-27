В Навоийской области при получении взятки в 5000 долларов задержана женщина, обещавшая при помощи знакомых устроить гражданина А. на Гидрометаллургический завод №5, действующий на базе золоторудного месторождения «Ауминзо-Амантай», Навоийского горно-металлургического комбината.

Оперативное мероприятие было проведено сотрудниками Учкудукского районного отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре совместно с СГБ и МВД Узбекистана, сообщила пресс-служба департамента.

Возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество), 28 (виды соучастников преступления) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса.