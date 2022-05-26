Государственный заказник «Судочье-Акпетки» опубликовал фото Акпеткинской системы озёр, расположенной на его территории. Заказник — это охраняемая природная территория, созданная в 2021 году в Муйнакском и Кунградском районах Каракалпакстана на площади 280,5 тысячи га.

Заказник образован с целью сохранить и воспроизвести уязвимое биоразнообразие Приаралья, где ускоренное потепление климата и сокращение водных ресурсов сильно угрожают малым мелководным озёрам и связанным с ними птицам, рыбам и млекопитающим.

Работники заказника охраняют прибрежные ландшафты Акпеткинской и Судочинской систем озёр: борются с браконьерами и ведут мониторинг биоразнообразия озёр.

Акпеткинская система озёр. Фото: Госзаказник «Судочье-Акпетки».





Весной сюда прилетают кудрявый и розовый пеликаны, колпицы, фламинго, гусь-пискулька и другие охраняемые водоплавающие птицы. Они гнездятся на тростнике, кормятся рыбой, лягушками, водной и прибрежной растительностью.

Пеликаны прилетели на угодья «Судочье-Акпетки». Фото: Госкомэкологии.

Розовые и кудрявые пеликаны — охраняемые перелётные виды птиц. Они прилетают на озёра в южном Приаралье в апреле — начале мая. Птицы собираются колониями в камышах и тростниковых плавнях. Пеликаны питаются рыбой, живущей в мелководных озёрах заказника. Не будет рыбы — угаснут колонии птиц. Но при обмелении озёр и растущем засолении воды рыба в них не выживает…

Перелётная редкая птица каравайка над озёрами заказника. Фото: Госкомэкологии.



