Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 мая подписал указ «О мерах по совершенствованию системы расчётов и повышению платёжной дисциплины хозяйствующих субъектов» (УП-141).

Согласно документу, с 15 июня закрываются открытые в банках специальные целевые счета хозсубъектов, на которые в соответствии с законодательством взыскание не обращается. Остаток средств после закрытия будет зачислен на их основной или вторичный счета.

Специальные целевые счета открываются и закрываются на основании постановлений Кабинета министров для проектов, которые должны быть согласованы с Министерством финансов, Государственным налоговым комитетом и Центральным банком.

Правительству в двухнедельный срок поручено принять постановление о предоставлении разрешения отдельным хозсубъектам на временное использование специальных целевых счетов.

В указе президента отмечается, что он принят для «продолжения создания равных конкурентных условий для всех категорий хозяйствующих субъектов, а также повышения прозрачности системы расчетов и дальнейшего укрепления их платёжной дисциплины».

Финансист Отабек Бакиров заявил, что такие счета в народе называли «траншевыми», они «применялись в таких сферах, как хлопок, зерно, горюче-смазочные материалы, химикаты и в целом при использовании государственных целевых ресурсов».