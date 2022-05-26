Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 мая подписал указ «О мерах по совершенствованию системы расчётов и повышению платёжной дисциплины хозяйствующих субъектов» (УП-141).
Согласно документу, с 15 июня закрываются открытые в банках специальные целевые счета хозсубъектов, на которые в соответствии с законодательством взыскание не обращается. Остаток средств после закрытия будет зачислен на их основной или вторичный счета.
Специальные целевые счета открываются и закрываются на основании постановлений Кабинета министров для проектов, которые должны быть согласованы с Министерством финансов, Государственным налоговым комитетом и Центральным банком.
Правительству в двухнедельный срок поручено принять постановление о предоставлении разрешения отдельным хозсубъектам на временное использование специальных целевых счетов.
В указе президента отмечается, что он принят для «продолжения создания равных конкурентных условий для всех категорий хозяйствующих субъектов, а также повышения прозрачности системы расчетов и дальнейшего укрепления их платёжной дисциплины».
Финансист Отабек Бакиров заявил, что такие счета в народе называли «траншевыми», они «применялись в таких сферах, как хлопок, зерно, горюче-смазочные материалы, химикаты и в целом при использовании государственных целевых ресурсов».
«Смысл счетов, доставшихся в наследство от советской централизованной системы распределения, заключался в том, что они были „неприкасаемыми“, использовались только для той цели, для которой поступали деньги, которые часто нужно было со временем возвращать в бюджет или государственные фонды. В прошлом по мере углубления рыночных отношений единственной функцией расчётных счетов было сокращение отраслевой и межотраслевой дебиторской и кредиторской задолженности через схемы,