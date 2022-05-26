Президент Шавкат Мирзиёев 25 мая подписал постановление о выплате разовой материальной помощи пенсионерам и нуждающимся в социальной защите слоям населения. Помощь на общую сумму в 2,2 трлн сумов охватит 8,9 миллиона человек.

Заместитель министра финансов Узбекистана Джамшид Абруев на полях Международного форума по сокращению бедности в Бухаре 26 мая рассказал, кто и каким образом получит единовременную выплату, почему жители Ташкента получают помощь в большем размере и за счёт каких средств будут выделяться средства, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Как отметил Джамшид Абруев, семьям, получающим материальную помощь в качестве малообеспеченных, а также каждому ребёнку до 18 лет (всего 4,5 миллиона детей) из семей, получающим детское пособие в качестве малообеспеченных через Единый реестр социальной защиты, выплатят по 200 тысяч сумов.

Получателям пенсий и пособий по возрасту, пенсий и пособий по инвалидности, пособий инвалида с детства, всем членам семьи получателя пенсии и пособия по случаю потери кормильца, а также получателям пособия по уходу за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет, нуждающимся в постороннем уходе, выплатят: в Каракалпакстане и областях — по 300 тысяч сумов, в Ташкенте — по 400 тысяч сумов.

Джамшид Абруев сообщил, что выплаты начали производить с момента выхода постановления — 25 мая.

«Выплаты будут производиться автоматически — в таком же порядке, как выплачиваются пенсии и пособия. Для этого не требуется никаких заявлений и обращений», — заявил он.

Сейчас 70% получателей пособий из малообеспеченных семей деньги поступают на банковские карты. В ближайшие дни разовая помощь будет переведена на их карты.

«Есть 30% получателей пособий в наличной форме. В течение двух недель филиалам Народного банка на местах поручено раздать наличные деньги. Аналогичная ситуация с пенсиями», — отметил замминистра.

Он напомнил, что впервые правительство выплатило единоразовую помощь населению во время пандемии коронавируса в 2020-2021 годах (по два раза), когда часть жителей временно потеряла источники дохода и рабочие места. Пока неизвестно, будут ли новые выплаты до конца года.

«Это зависит от экономической ситуации в стране, нужд населения. Предсказать сложно. В результаты войны между Россией и Украиной, [потрясений] на рынках и других изменений, которые могут повлиять на население, применяется такая практика, которая в будущем будет только расширяться», — сказал Джамшид Абруев.

Он сообщил, что в Реестре единой соцзащиты имеются данные нуждающихся лиц и их контакты. Они должны получить сообщение о том, что им назначена единоразовая выплата.

Замминистра уточнил, что рабочие группы ведут мониторить получения средств нуждающимся и проводят опросы. В 2021 году нарушений выявлено не было, т. е. все выделенные средства были доставлены малообеспеченным семьям, сказал он.

На вопрос, почему ташкентцы получат большую сумму, замглавы Минфина сказал: «Институты Минэкономразвития провели изучение потребления в разрезе регионов. Высокие цены всегда наблюдаются в Ташкенте. Изменение цен, в первую очередь, влияет на Ташкент. Впереди у нас либерализация цен на муку, которая в большей степени повлияет на столицу».

Из общей суммы 2,2 трлн сумов 600 млрд сумов будут выплачены за счёт дополнительных поступлений в Пенсионный фонд, остальные 1,6 трлн сумов — за счёт дополнительных доходов госбюджета.

«В связи с выплатой этих денег некоторые государственные расходы планируется перенести на следующий год. Минфин вместе со Счётной палатой определяет расходы, которые будут оптимизированы или перенесены», — сказал он.

Джамшид Абруев отметил, что до конца года удастся удержать дефицит бюджета в пределах утверждённых в начале года 3%.