Нефтегазовая компания SEG впервые провела научно-техническую конференцию Smart&Young by SEG. Ее участниками стали молодые специалисты компании в возрасте до 35 лет.

Мероприятие прошло в Ташкенте и собрало на своей площадке участников со всех территориально-производственных предприятий компании (ТПП), расположенных в Андижане, Карши, Мубареке и Ташкенте. Организатором конференции выступил Совет молодых специалистов компании SEG, в фокусе работы которого — помощь новым кадрам компании в раскрытии своего потенциал и взгляд на привычные процессы под новым ракурсом.





«Будущее — за молодыми и активными. Это понимают во всем мире, и это понимают в SEG. Мы рады, что в нашей компании есть молодые кадры, которые стремятся применять свои научные знания на практике. Наша задача — им в этом помочь, направить и всячески поддержать», — отметил Хуршед Ходжиметов, заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию.

Выступления молодых докладчиков касались основного направления компании — увеличения добычи углеводородов и обеспечения Узбекистана качественным топливом из собственного сырья. Всего в рамках конференции Smart&Young by SEG были представлены 19 докладов на актуальные темы нефтегазовой отрасли.





Среди обсуждаемых тем — увеличение нефтеотдачи с применением глинокислотной обработки, усовершенствование бурения сверхглубоких скважин и пути повышения эффективности учета производственных затрат. Были затронуты вопросы уменьшения технологических потерь нефти и полезное использование факельного газа на производственных объектах. Также была представлена инновационная технология получения растворителя на основе газового конденсата, а также ряд IT-решений по автоматизации рабочих процессов.

«Компания SEG является единым оператором Республики Узбекистан по повышению добычи нефти. Цель компании, в соответствии с постановлением Кабинета министров от 15 декабря 2019 года — увеличить добычу нефти до 1,6 млн тонн в год, обеспечить экономику своей, а не покупной нефтью. И тут свежий взгляд, который могут дать молодые ребята, работает наилучшим образом. Все 19 идей, озвученных в рамках Smart&Young by SEG, поддержаны командой менеджеров компании и будут воплощаться в жизнь», — отметил директор по корпоративным коммуникациям компании Игорь Гусенков.





«Мой доклад был посвящен применению радиоактивных методов геофизических исследований в скважинах для проведения эффективных геолого-технических мероприятий. Заинтересовала тема тем, что проводимые нами операции в скважине не давали ожидаемых результатов. Поэтому мы решили перепроверить все данные, провести необходимые мероприятия и выдать решение проблемы.

Smart&Young by SEG стала полезным для меня опытом. Конференция дала возможность познакомиться с другими молодыми специалистами, узнать, как они мыслят, и какие нестандартные подходы использует в своих исследованиях", — рассказал о своем участии в конференции Демирель Испахев, заместитель начальника геологического отдела ТПП Карши.





В будущем SEG продолжит оказывать содействие в продвижении талантливой молодежи как на национальном, так и на международном уровнях, а также будет привлекать к работе в компании одних из ведущих специалистов нефтегазовой отрасли.

ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi, SEG (до ноября 2021 — Jizzakh Petroleum) была создана в 2017 году в соответствии с постановлением президента Узбекистана №ПП-2949 от 3 мая 2017 года. Компания была создана с целью расширения производственных мощностей страны по глубокой переработке углеводородного сырья и производства качественных нефтепродуктов, а также повышения экспортного потенциала нефтегазовой отрасли Узбекистана.

В 2019 году, согласно постановлению Кабинета министров Узбекистана «O мерах по дальнейшему увеличению добычи нефти из месторождений с трудноизвлекаемыми запасами и объемов переработки углеводородного сырья» от 15 декабря 2019 года №1002, компания стала исполнителем «Программы увеличения добычи нефти на 2020−2030 годы». Сегодня SEG переданы права недропользования на 103 месторождения с соответствующим оформлением лицензий на право пользования участками недр для геологического изучения и добычи полезных ископаемых, а также оформления соответствующих горных и земельных отводов.

SEG — нефтегазовая компания, на долю которой приходится основная часть добычи нефти в Узбекистане. Общий объем добычи в 2021 году составил 498,9 тысяч тонн нефти, газа — 401 млн куб. м. За 2021 год компанией на внутреннем рынке реализовано свыше 285 тысяч тонн дизтоплива и более 209 тысяч тонн автобензина различных марок. В SEG работают свыше 3300 сотрудников. Производственные цеха расположены в Карши, Мубареке и Андижане.

Постановлением Кабинета министров от 7 февраля 2020 года №67 «О мерах по эффективному использованию мощностей ООО „Ферганский нефтеперерабатывающий завод“ и осуществлению модернизации завода» одобрено предложение о привлечении SEG доверительным управляющим 100-процентной доли государства в уставном капитале Ферганского НПЗ. Компания реализует масштабный проект по модернизации предприятия общей стоимостью в 389 млн долларов США.

Ключевая задача компании — обеспечение жителей и предприятий Узбекистана качественными энергоресурсами в условиях активно развивающейся экономики и роста потребления.

За новостями компании можно следить в официальном Telegram-канале: t.me/sanoat_energetika_guruhi

На правах рекламы.