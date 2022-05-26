25 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провёл очередное совещание по вопросам реформ в сфере школьного образования, сообщила его пресс-служба.

11 мая указом президента была утверждена Национальная программа развития народного образования на 2022−2026 годы. До конца года должны быть разработаны новые учебники, учебные пособия и рабочие тетради для 3-, 6-, 7- и 10-х классов, а в 2023—2024 годах — для 4-, 5-, 8-, 9- и 11-х классов. Школам разрешили вносить изменения в учебные программы и выбирать учебники по предметам, за исключением родного языка, литературы, истории, воспитания и правоведения.

Указом также вводится система поощрения, выплат и надбавок учителям в зависимости от наличия сертификата и результатов труда. Для поощрения педагогов, достигших высоких результатов, и поддержки деятельности квалифицированных работников при МНО будет образован фонд министра народного образования без статуса юридического лица. В этом году из госбюджета фонд получит 300 млрд сумов.

По реализации национальной программы разработаны «дорожные карты» по каждому району и городу, говорилось на совещании. Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость разработать качественные учебники, сформировав рабочую группу из зарубежных экспертов и исследователей.

Министр народного образования Бахтиёр Саидов представил президенту анализ изучения ситуации в школах. На слайдах, показанных в сюжете телеканала «Узбекистан 24», приводятся данные по 4000 школ. В 1526 школах выявлена отрицательная моральная обстановка, в 852 — низкое качество образования, в 1622 — бедная материальная база, говорится на слайдах.

Бахтиёр Саидов. Кадр сюжета «Узбекистан 24».

Опрос 1400 учителей показал, что 41% опрошенных посчитали авторитет учителей низким, 26% высказали желание перейти в другую школу. При этом 80% респондентов с позитивом отметили сокращение административной загрузки учителей в школах.

Президент затронул вопросы правильного отбора директоров школ, развития их профессиональной и управленческой компетенции. Он отметил важность усиления не только образовательной, но и воспитательной компоненты в деятельности школ.

«Духовность начинается со школы. Внимание вопросам духовности в школах необходимо уделять в той же мере, в какой уделяется образованию», — цитирует Шавката Мирзиёева его пресс-служба. Он рекомендовал создать просветительскую литературу, способствующую расширению кругозора, для учащихся каждого класса.

На совещании принято решение о внедрении со следующего учебного года системы профессиональной сертификации учителей химии, биологии, физики и математики. Говорилось о необходимости расширения деятельности НИИ изучения проблем и определения перспектив народного образования имени Абдуллы Авлони и обеспечения тесного взаимодействия института с педагогическими училищами в регионах.





Кадр сюжета «Узбекистан 24».

Данные Госкомстата Узбекистана за первый квартал говорят о медленном росте средней зарплаты в сферах образования и здравоохранения в сравнении с ростом в других сферах, из-за чего разрыв уровней средней зарплаты по стране продолжает увеличиваться. Если в январе-марте 2017 года среднемесячная зарплата работников в этой сфере была на 16,8% ниже средней зарплаты по стране (1,07 млн и 1,28 млн сумов, соответственно), то в 2022 году зарплата выросла в 2,5 раза, но разрыв не сократился, а увеличился до 26,5%.

Президент Шавкат Мирзиёев в инаугурационной речи в ноябре прошлого года сообщил, что зарплату учителей и врачей высшей категории планируется довести до 1000 долларов в течение пяти лет. В 2020 году в системе народного образования насчитывалось 13407 учителей высшей категории, что составляет менее 2,8% от общего числа учителей. Для достижения уровня в 1000 долларов нужно увеличить их зарплату почти в 3,5 раза.