Жители Узбекистана могут переводить деньги на карты «Мир» российских банков, Visa и MasterCard банков СНГ, пополнять счета электронных кошельков без процентов благодаря выгодным международным денежным переводам Pay Way.

Также станут доступны переводы из Узбекистана в страны дальнего зарубежья. Откроется и обратное направление — переводы из-за границы на карты банков Узбекистана.





Конвертация узбекских сумов в валюту указанной карты или кошелька будет проходить по курсу платежной системы. Счет получателя всегда пополняется в его валюте.

Кроме того, сервис Pay Way предоставляет возможность оплатить услуги ЖКХ (электроэнергию, воду, газ и вывоз мусора), интернет, сотовую связь, государственные услуги (документы и штрафы ГУБДД, ЗАГС, МИБ, e-imzo.uz, UzIMEI, UzTest.uz и прочие), игры (World of Tanks, «Танки Онлайн», Galaxy), социальные сети и многое другое.





Через платежную систему Pay Way можно оплатить не только услуги в Узбекистане. В приложении представлен внушительный список мобильных операторов, кабельного телевидения и других услуг в странах СНГ.

Для любителей кешбэка Pay Way приготовил отличную функцию — при выполнении любых платежей через приложение кэшбэк 1% в SoliqUz начисляется без сканирования автоматически.





Чтобы пополнить счет платежной карты, электронного кошелька или сделать банковский перевод в Грузию, Молдову, Украину, Кыргызстан и другие страны СНГ, необходимо пройти идентификацию в мобильном приложении.

Все денежные переводы, выполненные через платежный сервис Pay Way, максимально защищены от взлома. Операции соответствуют требованиям трансграничных переводов и стандарту безопасности Payment Card Industry Data Security Standard. Также PCI DSS есть у всех поставщиков услуг, работающих с системой Pay Way.





Все личные данные надежно защищены устойчивыми методами шифрования. Сервис гарантирует полную безопасность и конфиденциальность.

В целях безопасности не стоит никому сообщать коды из SMS. Платежные организации никогда не звонят и не спрашивают коды.

Скачать мобильное приложение PayWay можно в Google Play и App Store.

Платежная организация Pay Way была официально зарегистрирована в мае 2021 года Центральным банком Узбекистана.

Телефон: (+998) 95−200−01−03.

Адрес: ул. Махтумкули, 136.

E-mail: info@1pay.uz

Сайт: 1pay.uz

Facebook: fb.com/payway.uz

Instagram: @payway.uz

Telegram: t.me/paywayuz

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