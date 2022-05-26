Второй год компания Hyundai Auto Asia становится победителем премии «Бренд года» по признанию экспертов маркетинговой ассоциации Узбекистана. Команда благодарит экспертов и потребителей, отдавших свои голоса бренду Hyundai в номинации «Транспорт».





«Эта награда — большая ответственность. Мы гордимся своими успехами и будем стараться оправдать оказанное доверие качественным и профессиональным сервисом. Мы идем вперед, предлагая новые услуги и новые возможности для приобретения современных и инновационных автомобилей Hyundai» — подчеркнул генеральный директор Hyundai Auto Asia Азамат Ержанов.

Официальный дистрибьютор легковых автомобилей в Узбекистане включил в список автомобилей, доступных к рассрочке, премиальный кроссовер Palisade. Первоначальный взнос — от 50 процентов, срок погашения — от 13 до 24 месяцев.

На таких же условиях компания, основываясь на высоком спросе, продлила рассрочку для кроссоверов Tucson и Santa Fe до 30 июня.





Для поклонников седанов Hyundai также предлагаются комфортные условия приобретения автомобилей. Так, до 30 июня при покупке флагманского седана Hyundai Sonata вручается сертификат на пять плановых ТО в подарок. Предложение также действительно при покупке в рассрочку и посредством trade-in.





Ценителям инновационных седанов Sonata и Elantra предлагается несколько видов рассрочек:

Гибкая — на 13 месяцев. Оплатив первоначальный взнос от 50%, оставшаяся сумма погашается в два приема: на 7 и 13 месяце. Рассрочка при предоплате от 40% на срок от 13 до 30 месяцев с ежемесячным погашением.

Все автомобили представленной модельной линейки доступны в лизинг при предоплате от 20% с погашением до 36 месяцев. На все автомобили предусмотрена гарантия в 100 тысяч км или три года.





Hyundai Auto Asia поддерживает принятые мировые стандарты бренда и в области сервисного обслуживания. 28 и 29 мая в дилерском центре Hyundai Premium Sergeli пройдет сервисная акция Before Service. Владельцы любого легкового автомобиля Hyundai вне зависимости от года выпуска, модели и места приобретения могут бесплатно пройти компьютерную диагностику и диагностику подкапотного пространства. Формат мероприятия предполагает получение брендовых подарков. В этом году это power-bank и парковочная табличка.

Комфорт и удобство клиента — приоритетная задача компании. В любом дилерском центре вы можете приобрести страховые полисы КАСКО, ОСАГО, воспользоваться услугами детейлинг- центра.





Все дилерские центры работают по стандарту 3S: реализация автомобиля, сервисный центр, продажа запасных частей и дополнительного оборудования.

Автомобили представленной в Узбекистане линейки есть в наличии и предлагаются к выбору в нескольких комплектациях и богатой цветовой палитре.

Hyundai Auto Asia предоставляет инновационные автомобили, комфортный сервис, выгодные условия.

Дополнительную информацию можно получить по номеру в дилерских центрах компании и по телефону: 1248.

Сайт: hyundai.com

Telegram-бот: t.me/hyundai_uzbot

ДЦ Hyundai Premium Sergeli

Телефон: (+998) 78−122−12−22.

Адрес: Ташкентская кольцевая автомобильная дорога, 68.

Время работы: с 9:00 до 20:00, без выходных.

ДЦ Hyundai Yunusobod

Телефон: (+998) 71−225−89−89.

Адрес: пр-т Амира Темура, 77А.

Время работы: с 9:00 до 20:00, без выходных.

ДЦ Hyundai Qushbegi

Телефон: (+998) 78−122−07−77.

Адрес: ул. Кичик халка йули, 22 В.

Время работы: с 9:00 до 20:00, без выходных.

ДЦ Hyundai Tashkent City

Телефон: (+998) 78−132−08−88.

Адрес: ул. Хадра, 2/1.

Время работы: с 10:00 до 21:00, без выходных.

На правах рекламы.