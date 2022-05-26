В сентябре прошлого года в Каракалпакстане и Ташкентской области начался проект скрининга женщин на рак шейки матки (РШМ) при поддержке Фонда народонаселения ООН (ЮНФПА) и ПРООН. На встрече с журналистами в Ташкенте 25 мая гинекологи и онкогинеколог рабочей группы проекта провели презентацию его обнадёживающих результатов.

Острота проблемы РШМ

Рак шейки матки — опасное заболевание, второй по распространённости вид рака среди женщин в Узбекистане. В 2021 году было выявлено 1827 новых случаев, 997 женщин умерли. Заболеваемость и смертность неуклонно растут, и, по прогнозам, к 2030 году рак шейки матки будет вызывать 2100 новых случаев заболевания и 1300 смертей в год.

В Каракалпакстане заболеваемость раком шейки матки занимает второе место после рака молочной железы среди женского населения. Злокачественная опухоль шейки матки за 2020 год унесла жизнь 71 женщины Каракалпакстана.

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90% случаев начинаются с инфекции, вызванной некоторыми типами вируса папилломы человека (ВПЧ), по данным Всемирной организации здравоохранения. При раннем выявлении и надлежащем лечении предраковые состояния, вызываемые ВПЧ, полностью излечимы, онкология на начальных стадиях — тоже.

Большое значение в профилактике заболевания имеет вакцинация от ВПЧ среди девочек — до начала половой жизни. В Узбекистане вакцинация девочек 9−14 лет началась в 2019 году. Защита от ВПЧ девочек косвенно означает и защиту их будущих половых партнёров.

«Четырёхвалентная вакцина „Гардасил“, защищающая от четырёх наиболее опасных и распространенных типов ВПЧ — 6, 11, 16 и 18 — используется в Узбекистане. Она абсолютно безопасна, может вызывать в отдельных случаях лишь некоторое небольшое недомогание после прививки. Она не влияет каким-либо негативным образом на репродуктивную функцию девочек и не приводит к проблемам со здоровьем», — подчеркнула Мухаббат Ахмедова, врач-гинеколог Центра здоровья женщин Ташкентской медицинской академии.

Врачи рабочей группы программы (слева направо): онкогинеколог Наргиза Захирова, гинеколог Мухаббат Ахмедова, гинеколог Нодира Иноятова. Фото: ЮНФПА в Узбекистане.

«Рак шейки матки может стать первым видом рака, который когда-либо удалось ликвидировать. Благодаря регулярному скринингу женщин и вакцинации девочек против вируса папилломы человека мы можем снизить заболеваемость раком шейки матки», — отмечала представитель ВОЗ в Узбекистане д-р Лианн Куппенс при запуске проекта в 2021 году.

Результаты пилотной программы

Пилотная программа раннего выявления рака шейки матки охватила 6000 женщин в городе Чирчике Ташкентской области и 50 тысяч в Каракалпакстане в возрасте 30−55 лет. В Каракалпакстане было выполнено 49140 тестов, из которых 3290 (6,7%) оказались положительными на наличие вируса в организме. Все пациентки с выявленной патологией были направлены на дальнейшие консультации и лечение у узких специалистов, сообщили гинекологи и онкогинекологи — участники рабочей группы проекта.

«Данный проект направлен на выявление рака шейки матки на ранних стадиях, когда правильное лечение может привести к 100-процентному излечению пациентки», — отметила кандидат медицинских наук врач-гинеколог Нодира Иноятова.

237 ВПЧ-положительных женщин с выявленными минимальными поражениями на шейке матки прошли лечение (термоабляцию или радиоволновую коагуляцию) в поликлинике. 769 женщин с положительным ВПЧ-тестом были направлены в онкоучреждения, девяти из них проведено хирургическое лечение рака шейки матки.

Все результаты, полученные в ходе проекта, будут переданы в Министерство здравоохранения для разработки Национальной стратегии по предотвращению раковых заболеваний, включая рак шейки матки, сообщили в представительстве ЮНФПА в Узбекистане.

Проект обучил 45 гинекологов, 150 семейных врачей, 270 патронажных медсестёр, 77 акушерок первичного звена здравоохранения в Каракалпакстане. Они были задействованы в проведении ВПЧ-тестирования.

В 2021 году получено оборудование и тест-системы для выявления ВПЧ: 8 тест-машин и 50 тысяч тестов, приобретённых правительством Японии, были установлены в восьми районных многопрофильных поликлиниках Каракалпакстана. При поддержке ЮНФПА было дополнительно закуплено 2 машины и 6000 тестов для проведения скрининговых исследований в Чирчике.

ЮНФПА также закупил и предоставил 3 комплекта оборудования для радиоволновой хирургии, включая дымоуловитель. Они были установлены в Канликульском и Кегейлийском районах и Нукусе, специалисты обучены работе с ними.

Это оборудование позволило проводить на местах с охватом населения близлежащих поликлиник биопсию и лечение предраковых состояний шейки матки без риска инвазии. Всё это позволило вести лечение предраковых состояний шейки матки по месту жительства женщин и снять нагрузку с центра онкологии.