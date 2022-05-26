В январе-апреле Узбекистан экспортировал в Китай природный газ на 132,8 млн долларов. Об этом сообщает портал Neftegaz.ru со ссылкой на таможенное ведомство КНР.

Поставки голубого топлива по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличились в 2 раза в стоимостном выражении.

Благодаря этому показателю Узбекистан вошёл в топ-5 стран, поставляющих трубопроводный газ в Китай. Первое место сохраняет Туркменистан, за четыре месяца заработавший 2,87 млрд долларов (рост на 53%). Следом идут Россия — 1,04 млрд долларов (рост в 2,67 раза), Мьянма — 408 млн долларов (снижение на 16,2%) и Казахстан — 270 млн долларов (сокращение на 25,5%).

Китай также закупил 7,49 миллиона тонн сжиженного газа, который поставляется по морю, у Австралии на 5,38 млрд долларов. За ней следуют Катар (5,48 млн тонн на 3,57 млрд долларов), Малайзия (3,02 млн тонн на 2,88 млрд долларов), Россия (1,43 млн тонн на 1,32 млрд долларов) и Индонезии (1,24 млн тонн на 1,01 млрд долларов).

По данным Госкомстата Узбекистана, с начала года страна экспортировала газа на 229,5 млн долларов, что в 2,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этой суммы 60%, или 138,9 млн долларов, пришлось только на апрель.

При этом Узбекистан также начал активно импортировать газ. В 2021 году поставки голубого топлива в страну в стоимостном выражении выросли в 3 раза — до 154,5 млн долларов. Председатель правления компании «Узтрансгаз» Бехзот Нарматов в недавнем интервью заявил, что бояться импорта газа не нужно.

В Министерстве финансов сообщали, что для удовлетворения спроса внутреннего рынка на природный газ объёмы экспорта в последние годы резко сократились. В 2019 году экспорт газа составил 12,2 млрд кубометров, а в этом году он планируется на уровне 3,3 млрд кубометров. За этот же период объём импорта увеличился с 0,2 млрд до 4 млрд кубометров.

В марте заместитель министра энергетики Азим Ахмедхаджаев в интервью Bloomberg сообщил о планах страны увеличить добычу природного газа к 2030 году на 20%. Однако его будут использовать внутри страны — как для покрытия внутреннего спроса, так и для производства продукции с высокой добавленной стоимостью. К этому времени ежегодно будет добываться 66,1 млрд кубометров голубого топлива. Для сравнения, за 2021 год страна получила 53,6 млрд кубометров, а в этом году рассчитывает получить 56,3 кубометров, пишет Spot.uz.