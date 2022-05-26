Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 мая подписал постановление о популяризации и развитии национальных видов спорта и народных игр (этноспорта).

Документом утверждена Программа по популяризации и развитию видов этноспорта до 2025 года. Ежегодно правительство будет принимать «дорожную карту» по реализации этой программы.

С 1 марта 2023 года в стране внедряется система проведения ежегодных трехэтапных общереспубликанских спортивных соревнований по национальным видам спорта.

Национальному совету народного здоровья при Кабинете министров (возглавляет премьер-министр Абдулла Арипов) поручено при необходимости принять меры по созданию спортивных федераций (ассоциаций) для развития видов этноспорта;

С 2023 года в Ташкенте будет ежегодно проводиться республиканский фестиваль Uzbekistan Ethno Games, в Хиве — каждые два года — Международный фестиваль этноспорта.

Во всех образовательных учреждениях, начиная с дошкольных, на уроках физического воспитания и часах духовности будут проводиться разъяснения о значении национальных видов спорта и народных игр для физического, интеллектуального и духовно-нравственного развития. Для этих бесед будут подготовлены пропагандистские материалы (пособия, буклеты, баннеры, флаеры и другие).

Мотивационные ролики, направленные на широкое привлечение молодёжи к этноспорту и популяризацию соревнований среди неё, будут публиковаться в социальных сетях.

В образовательных учреждениях будут проводиться семинары, тренинги, мастер-классы с участием квалифицированных преподавателей, тренеров, борцов-палванов и специалистов.

С 2022/2023 учебного года в Республиканском эстрадно-цирковом колледже начнётся подготовка кадров среднего звена по направлению искусство палванов и дорбозов.

До конца 2023 года планируется сформировать перечень видов этноспорта, которым ЮНЕСКО может присвоить статус нематериального культурного наследия.

Для популяризации искусства палванов и дорбозов в стране будут организованы кружки обучения этому искусству.

До конца текущего года в каждом регионе откроются магазины по торговле принадлежностями конного спорта.