С 25 мая сервис такси Yandex Go заработал в Коканде, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе российской компании. Это восьмой город в Узбекистане, где присутствует сервис.

«Теперь сервис работает во всех крупных городах Ферганской долины», — отметил исполнительный директор Yandex Go по развитию рынков Центральной Азии Тамирлан Шапиев.

Yandex Go сотрудничает с местными перевозчиками. Оплатить поездку можно наличными.

Сервис запустился в Узбекистане в апреле 2018 года. Он доступен также в Ташкенте, Фергане, Маргилане, Намангане, Андижане, Самарканде и Бухаре.