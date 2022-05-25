26 мая в Ташкенте пройдет семинар «Все о поступлении в лидирующие мировые вузы». На встрече будут сотрудники приемных комиссий University of Bristol, University of Glasgow, University of Birmingham, Arizona State University и других ведущих исследовательских университетов США и Европы.
На семинаре посетители узнают про:
- критерии отбора в элитные вузы;
- шансы получить визу;
- скидки и стипендии (в некоторых вузах США — до 20 000 долларов);
- условия обучения и проживания за границей;
- перспективы получения работы в таких компаниях, как Microsoft, KPMG, Jaguar, Boeing, HSBC, Morgan Stanley и прочих.
Также можно будет задать интересующие вопросы.
Мероприятие будет полезно для школьников, студентов и их родителей, которые хотят узнать все о поступлении и учебе, а также подобрать университет и образовательную программу.
Организатором мероприятия является компания Universe Group. Компания обещает кешбэк в размере 500 фунтов стерлингов каждому, кто кто подаст документы после посещения мероприятия.
Дата проведения: 26 мая.
Участие в семинаре бесплатное. Количество мест ограничено.
Зарегистрироваться на семинар можно на сайте Universe Group или по телефону: (+998) 71−209−93−00.
Адрес: ул. Амира Темура, 107Б, Международный бизнес-центр.
Сайт: universegroup.uz
Facebook: fb.com/universegroupeducation
Telegram: t.me/universe_group
Instagram: @universe_group
На правах рекламы.