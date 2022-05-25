26 мая в Ташкенте пройдет семинар «Все о поступлении в лидирующие мировые вузы». На встрече будут сотрудники приемных комиссий University of Bristol, University of Glasgow, University of Birmingham, Arizona State University и других ведущих исследовательских университетов США и Европы.


На семинаре посетители узнают про:

  • критерии отбора в элитные вузы;
  • шансы получить визу;
  • скидки и стипендии (в некоторых вузах США — до 20 000 долларов);
  • условия обучения и проживания за границей;
  • перспективы получения работы в таких компаниях, как Microsoft, KPMG, Jaguar, Boeing, HSBC, Morgan Stanley и прочих.

Также можно будет задать интересующие вопросы.

Мероприятие будет полезно для школьников, студентов и их родителей, которые хотят узнать все о поступлении и учебе, а также подобрать университет и образовательную программу.


Организатором мероприятия является компания Universe Group. Компания обещает кешбэк в размере 500 фунтов стерлингов каждому, кто кто подаст документы после посещения мероприятия.

Дата проведения: 26 мая.

Участие в семинаре бесплатное. Количество мест ограничено.

Зарегистрироваться на семинар можно на сайте Universe Group или по телефону: (+998) 71−209−93−00.

Адрес: ул. Амира Темура, 107Б, Международный бизнес-центр.

Сайт: universegroup.uz
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