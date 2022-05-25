25 мая в рамках международного ПЛАС-форума «Банки и ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие» между Национальным межбанковским процессинговым центром и АКБ TBC Bank было подписано соглашение о запуске проекта по обслуживанию карт Humo, открытых в банках Узбекистана, на территории Грузии.

В конце июня — начале июля граждане Узбекистана смогут беспрепятственно пользоваться картами Humo во время путешествий по Грузии: совершать оплату в торговых точках, получать наличность через банкоматы TBC Bank.





«Для нас очень важно стратегическое партнерство с международными игроками, так как мы заинтересованы в том, чтобы расширять географию действия карт Humo с целью сделать их более универсальными и удобными для пользователей как внутри Узбекистана, так и за его пределами», — прокомментировал подписание соглашения Шухратбек Курбанов, директор Национального межбанковского процессингового центра.

«TBC Bank реализует не только проекты в Узбекистане, но и содействует расширению операций из Узбекистана в Грузии. Инновационная платформа карт Humo позволяет с легкостью интегрировать ее в международные банковские системы и улучшить клиентский опыт», — сказал Спартак Тетрашвили, председатель правления АКБ TBC Bank.

25 мая в рамках ПЛАС-форума Шухратбек Курбанов стал модератором сессии «Платежный бизнес. Развитие по всем азимутам», а также выступил с темой «Межбанковское сотрудничество и международные проекты. Ключевые направления взаимодействия. Перспективы интеграции национальных платежных систем».

26 мая Спартак Тетрашвили выступит модератором круглого стола на тему «Финтех-2022 и необанки. Основные тренды».





Об АКБ TBC Bank

ТВС Bank имеет 30-летнюю историю и является одним из крупнейших в Грузии и Закавказье. С 2016 года акции ТВС Bank представлены на Лондонской бирже (London Stock Exchange). За 2021 год котировки акций TBC Bank на Лондонской фондовой бирже поднялись на 44,95%, а стоимость всех акций компании составляет более $1 млрд (£784,14 млн).

ТВС Bank вышел на рынок Узбекистана в октябре 2020 года как первый цифровой банк страны. На данный момент у приложения ТВС UZ более 2 млн скачиваний.

В конце сентября 2021 года два институциональных инвестора — ЕБРР и IFC — подписали соглашение о приобретении 20% каждым в TBC UZ. Первый взнос составил $9,4 млн для каждого из двух инвесторов.

Банк предоставляет следующие услуги в цифровом формате: денежные переводы, кредиты, депозиты, рассрочка, банковские карты и оплата счетов. Все услуги доступны в приложении TBC UZ.

Банк активно работает над расширением продуктовой линейки и стремится сделать жизнь людей проще здесь и сейчас.

О Национальном межбанковском процессинговом центре (НМПЦ)

1 мая 2019 года в Ташкенте началась эмиссия карт новой платежной системы Humo. В июле 2019 года НМПЦ успешно прошел проверку и получил сертификат соответствия требованиям международного стандарта безопасности PCI DSS. Требования стандарта распространяются на все компании, работающие с международными платежными системами Visa и Mastercard. Уже в декабре 2019 в систему были интегрированы платежные системы Mastercard и Visa, в этом же месяце в Узбекистане была запущена бесконтактная оплата проезда картами Humo на всех станциях метрополитена. К маю 2022 года установлено более 4 300 банкоматов и 230 000 терминалов по всей республике, эмитировано более 10 000 000 карт.

Картодержатели могут получить информацию о точках обслуживания карт в своем городе на сайте Humo в разделе «Держателям карт». Необходимо пройти по ссылке, выбрать свой город, после чего появится информация, где установлен терминал Humo. Также с локациями банкоматов, обслуживающих карты платежной системы, можно ознакомиться по ссылке.

Основная цель создания НМПЦ — обеспечение бесперебойности проведения платежей, продвижение инновационных продуктов, повышение доступности банковских услуг и развитие конкурентной среды на рынке платежных услуг.

Платежная система Humo призвана:

улучшить платежную инфраструктуру;

интегрировать с международными системами;

создать единое платежное пространство.

TBC Bank

Колл-центр: 1150.

E-mail: yuliya.a@tbcbank.uz

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Instagram: @tbcbankuzbekistan

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Сайт: tbcbank.uz

Национальный межбанковский процессинговый центр

Телефон: (+998) 71−200−08−88.

E-mail: b.nazarzoda@nmpc.uz

Сайт: humocard.uz

Facebook: fb.com/humocard

Telegram: t.me/humoofficial

Instagram: @humo_card

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