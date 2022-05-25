По меньшей мере 19 учеников начальной школы, а также учитель погибли в результате стрельбы в городе Ювалд в американском штате Техас в результате стрельбы, устроенной 18-летним местным жителем Сальвадором Рамосом. Об этом сообщило BBC.

После стрельбы нападавший забаррикадировался в здании школы. Во время перестрелки с полицейскими он был застрелен.

Президент США Джо Байден заявил, что скорбит вместе с семьями погибших, и призвал к немедленным действиям в отношении оружейного лобби, которое препятствует принятию законов об ограничениях торговли оружием.

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«Я надеялся, что когда стану президентом, мне не придётся переживать это снова. Как нация мы должны спросить себя: „Когда, бога ради, мы собираемся противостоять оружейному лобби?“ — сказал президент США. — Не говорите мне, что мы не можем повлиять на эти побоища».

Он распорядился до вечера 28 мая приспустить государственные флаги над Белым домом и другими общественными зданиями в знак скорби по жертвам.

«Мотивы неизвестны»

Как рассказал губернатор Техаса Грег Эбботт, стрелок бросил свой автомобиль возле школы и вошёл в здание. Он был вооружён пистолетом и полуавтоматической винтовкой AR-15 с магазинами большой ёмкости, подтвердили два источника в правоохранительных органах американскому телеканалу CBS News.

По данным источников в полиции, прежде чем отправиться к школе, Ромас застрелил дома свою бабушку. Его мотивы неизвестны. Член сената Техаса Роланд Гутьеррес заявил, что стрелок купил винтовку, как только ему исполнилось 18 лет.

По словам экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон, Америка превращается «в страну сплошного душераздирающего крика», и одних только мыслей и молитв уже недостаточно.

«Нам просто нужны законодатели, обладающие волей остановить бич вооружённого насилия в Америке, убивающий наших детей», — написала она в Twitter.

215 случаев применения оружия за месяц

Американская некоммерческая организация Gun Violence Archive зарегистрировала 215 случаев применения огнестрельного оружия в США только за май, включая 9 случаев, в каждом из которых было убито более 4 человек. Вот некоторые из этих случаев:

  • 13 мая 16 человек были ранены в результате перестрелки в центре Милуоки, штат Висконсин. Пять человек были арестованы.
  • 14 мая 10 человек были убиты и 3 ранены в Буффало, штат Нью-Йорк, в результате нападения на расовой почве. Стрелок был арестован.
  • 15 мая 1 человек был убит и 4 ранены в результате нападения на тайваньскую церковь в Лагуна Вудс, Калифорния.
  • 15 мая 2 человека были убиты и 3 ранены в результате перестрелки на блошином рынке в Хьюстоне, штат Техас. Причиной стрельбы стала ссора между пятью мужчинами.