Министерство труда и социальной защиты России предлагает снять ограничение предельной численности мигрантов из Узбекистана, которые могут въехать в РФ в рамках пилотного проекта по трудоустройству иностранцев, сообщает «Коммерсантъ».

В октябре прошлого года правительство России объявило о начале апробации нового механизма допуска в страну иностранной рабочей силы. По специальному соглашению с правительством Узбекистана был запущен пилотный проект, предполагавший ввоз в РФ 10 тысяч узбекистанцев для работы в сфере строительства и на предприятиях агропромышленного комплекса.

Российские строительные компании должны были сообщать Минстрою о своей потребности в иностранных рабочих посредством специальной заявки, но патент не привязывался к конкретному работодателю. По новому механизму иностранный гражданин будет трудиться у конкретного работодателя, который оформил приехавшему сотруднику разрешение на работу, пишет издание.

Как следует из проекта поправок к постановлению, Минтруд РФ предлагает отказаться от действовавшего ограничения на количество работников, которые могут въехать в страну в рамках пилотного проекта.

Это, впрочем, не отменяет действующее ограничение на привлечение иностранцев в виде квот для разных отраслей экономики. Однако в министерстве предложили убрать отраслевые ограничения. Сейчас в проекте могут участвовать только компании из строительной отрасли, а также (с февраля) из агропромышленного комплекса.

Гендиректор компании «Инвестиционные технологии» Дмитрий Котровский отметил, что «при всех издержках, которые есть, беда строительного сектора с нехваткой рабочей силы никуда не ушла — сейчас эта ситуация сильно усугубилась». По его словам, готовность снять ограничение по количеству въезжающих в рамках пилотного проекта мигрантов — «это понимание того, что если на рынок не будет поступать более дешёвая рабочая сила, то останется нехватка существующих ресурсов».

Лимит на ввоз работников для агропромышленного комплекса был установлен в феврале в количестве 1100 человек. В Минсельхозе рассчитывали на увеличение в дальнейшем этой цифры. По оценкам, наиболее зависимы от привлечения иностранной рабочей силы такие сектора, как овощеводство, садоводство, птицеводство, молочное скотоводство, а также пищевая и перерабатывающая промышленность. В 2021 году потребность в сезонных рабочих в АПК оценивалась в 38,2 тысячи человек.

«Коммерсантъ» со ссылкой на первого заместителя министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркина Мухитдинова сообщил, что узбекская сторона уже начала отбирать работников для российского АПК.

В начале апреля Агентство по внешней трудовой миграции при Минтруда Узбекистана сообщало, что в Узбекистан из России с начала года вернулись 133 тысячи трудовых мигрантов, из них 50 тысяч — в марте. Опрос узбекистанцев, работающих в России, показывал, что 60% респондентов пока не планируют возвращаться.