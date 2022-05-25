Вклады становятся популярны у граждан Узбекистана: деньги не лежат камнем, а приносят проценты, одновременно оставаясь финансовой подушкой.

На что обратить внимание при выборе вклада, сложно ли сделать вклад онлайн и как защищен вкладчик — ответы на популярные вопросы дал InfinBANK.

С чего начать

Первый шаг — скачать приложение InfinBANK из App Store или Google Play. Далее нужно зарегистрироваться в приложении и заказать карту банка, если все еще не стали ее счастливым обладателем.

После необходимо выбрать вклад. У InfinBANK есть несколько тарифов с разными условиями по процентным ставкам, суммам вложений и срокам. На момент публикации действуют шесть вкладов в национальной и иностранной валюте. Ознакомиться с ними можно как на официальном сайте банка, так и в приложении.

Выбирая, стоит обращать внимание на ставку годовых процентов и на условия хранения денег в банке. Сегодня большинство вкладов InfinBANK дают возможность снимать часть суммы, при этом не закрывая вклад. Главное — оставить на счету минимальную сумму. Можно внести крупную сумму и оставить без возможности снятия на весь срок вклада — вариант для целевых накоплений.

Отслеживать доход по вкладу можно в мобильном приложении банка. Доходы выплачиваются на электронный кошелек мобильного приложения, откуда вы можете перевести их на карту и потратить или отправить обратно на вклад.





Что такое онлайн-вклад

На языке сотрудников банка — это те же срочные депозиты, перекочевавшие в мобильные телефоны. Удобное и выгодное предложение для тех, кто ценит время и кому привычнее хранить финансы на пластиковой карте.

У онлайн-вклада несколько преимуществ:

не надо идти в банк;

нет необходимости выстаивать очередь;

процесс оформления вклада занимает не больше двух минут;

пополнять вклад можно безналичном путем — с пластиковой карты.

При открытии вклада в мобильном приложении нужно быть идентифицированным клиентом — иметь карту UzCard, Humo или Visa от InfinBANK.

Безопасно ли это

При оформлении вклада в мобильном приложении необходимо ознакомиться с офертой, где указаны все условия и гарантии. В Узбекистане онлайн-вклады, как и стационарные, вне зависимости от суммы и валюты страхуются Фондом гарантирования вкладов граждан Узбекистана. В случае отзыва лицензии в первую очередь погашаются задолженности по вкладам граждан. Поскольку для оказания финансовых услуг банкам выдается специальная лицензия Центробанка, можно быть уверенными в том, что InfinBANK прошел ряд проверок и предлагает клиентам проверенный и стабильный продукт.

Кроме того, держа все свои финансы на вкладе, а на карту переводя только необходимую сумму, вы усложните доступ к деньгам мошенникам как в случае с кражей или утерей карты, так и в случае с онлайн-мошенничеством.

Дополнительную информацию можно получить в круглосуточном контакт-центре по телефону: (+998) 71−202−50−60.

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