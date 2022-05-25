В 2021 году в «Битве инвесторов», организованной Freedom Finance, приняли участие более 650 человек. Первое место в конкурсе занял житель Ташкента Улугбек Фазилов с доходностью портфеля в 48,9%. Во время проведения конкурса компания открывала в среднем 200 новых брокерских счетов ежемесячно.

В Узбекистане пройдет конкурс «Битва инвесторов 2.0». В 2022 году он продлится с 7 июня по 31 августа. 10 мая начался прием заявок, который завершится 6 июня. Участие в соревновании могут принять граждане республики и иностранцы, желающие зарабатывать на фондовом рынке Узбекистана.

Обязательное условие конкурса: участники должны быть клиентами инвестиционной компании Freedom Finance. Претендовать на победу смогут те, у кого на брокерском счете есть 1 млн сумов или ценные бумаги в том же эквиваленте. Главными призами конкурса станут ноутбук, планшет и смартфон.





«Конкурс организован при участии Национальной ассоциации инвестиционных институтов. Его главная цель — популяризация инструментов фондового рынка среди розничных инвесторов, увеличение объема сделок на фондовой бирже. Компания Freedom Finance будет награждать своих клиентов дополнительными призами — самых активных, самых юных и пожилых, а также женщину-инвестора», — рассказал о конкурсе исполнительный директор Freedom Finance в Узбекистане Евгений Можейко.

Победителями станут те, чей инвестиционный портфель покажет наибольший рост за время проведения конкурса. Торговать можно простыми акциями 11 эмитентов: Hamkorbank, «Кварц», УзРТСБ, «Узпромстройбанк», «Кизилкумцемент», «Кувасайцемент», «Узметкомбинат», «Ипотека-банк» и «Узвторцветмет», «Тошкентвино комбинати», «Средазэнергосетьпроект». Купля-продажа бумаг двух последних компаний осуществляется на внебиржевой платформе Elsis-Savdo, а у остальных эмитентов — на Республиканской фондовой бирже (РФБ) «Тошкент».

Для определения победителей будет создана комиссия, куда войдут эксперты компаний-организаторов, а также специалисты Министерства финансов Узбекистана, Национальной ассоциации инвестиционных институтов и Республиканской фондовой биржи.

Заявку на участие можно оставить на сайте Freedom Finance или по короткому номеру: 1135.

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