В цветочной столице Узбекистана Намангане 22 мая стартовал 61-й Международный фестиваль цветов . Впервые подобную выставку здесь провели в августе 1961 года. За шесть десятилетий праздник стал для города традиционным. Лишь в 2020 году мероприятие не проводилось в связи с пандемией. Фотокорреспондент «Газеты.uz» Мадина Аъзам посетила открытие фестиваля.





В этом году цветочные экспозиции выставлены в парке культуры и отдыха имени Бабура. В рамках праздника здесь высадят 2 миллиона цветов.









Локация выбрана неслучайно. В XIX веке на месте парка находилась махалля «Гулзор». Жители занимались выращиванием цветов, а также производством цветочных напитков, нектара, лекарств, сладостей, пряностей и мёда. Слава о цветочной махалле дошла до главы Кокандского ханства Худоёрхана, который поручил построить здесь медресе.





Международный статус фестиваль получил в 2018 году. В нём участвуют цветоводы из Узбекистана и стран ближнего зарубежья. Праздник вызывает большой интерес среди местного населения и туристов.





Желающих принять участие с каждым годом становится все больше, поэтому власти расширили масштабы фестиваля: праздничные мероприятия проходят в близлежащих парках, аллеях и скверах, сообщили в Министерстве туризма и культурного наследия.





В день открытия, несмотря на ненастную погоду, по центральным улицам города прошел парад автомобилей, сельскохозяйственной, строительной и другой спецтехники. Все транспортные средства были украшены цветами.









В соревновательной выставке цветов примут участие флористы, цветоводы и специалисты по ландшафтному дизайну. Они создадут более 100 цветочных композиций. Оригинальность дизайна, мастерство флористического оформления, букеты и икебаны оценит жюри. Победителей объявят на закрытии фестиваля в парке «Афсоналар водийси».





Помимо мероприятий, связанных с цветами, праздничная программа включает выставку изделий народных промыслов, книг, фотографий, живописи и национальных костюмов.

Хоким Наманганской области Шавкат Абдуразаков (слева) и председатель Госкомэкологии Нарзулло Обломурадов (в центре).