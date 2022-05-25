Компания First Development Group объявила о продаже последних 10 квартир в ЖК Riverside по специальным ценам и на выгодных условиях.

Особенности планировки последних 10 квартир:

Кухня и гостиная объединены в единое пространство, то есть представляют собой одну большую комнату. Это способствует сближению членов семьи: больше не приходится разрываться между кухней и залом. В квартире два санузла — хозяйская спальня имеет обособленную ванную комнату. Отдельная комната для прачечной и два балкона создают особый комфорт.





При 100-процентной оплате предоставляются приятные скидки. Возможна беспроцентная рассрочка сроком на семь месяцев.

Riverside — это девятиэтажный жилой комплекс, сдача которого состоится в 2022 году. Яркий и современный фасад является визитной карточкой Riverside. В каждой квартире есть собственный балкон, откуда жители могут наблюдать Ташкент как на ладони и в дальнейшем любоваться набережной реки, которая будет обустроена к моменту сдачи комплекса.

ЖК Riverside имеет удачное местоположение в активно развивающемся районе рядом с базаром ТТЗ. Жителям доступна развитая инфраструктура. Рядом с комплексом находятся 7 школ, 8 аптек, 9 ресторанов и кафе, 4 медицинских центра и поликлиники.





Так как почти все квартиры проданы, First Development Group сообщает о закрытии офиса продаж Riverside 29 мая. После 29 мая по всем вопросам можно будет обращаться в офис продаж Parkent Plaza по адресу: ул. Паркент, 180.

Телефон контактного центра: (+998) 78−150−55−11.

Адрес ЖК Riverside: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Ахмада Югнакий.

Ориентир: рынок ТТЗ.

Сайт: fdg.uz

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