В отношении двух восьмиклассников, избивших пожилого мужчину в Чирчике 21 мая, возбуждено уголовное дело, сообщил пресс-секретарь ГУВД Ташкентской области Бобур Туляганов.

По его словам дело возбуждено по части 2 статьи 277 Уголовного кодекса (хулиганство, совершённое группой лиц — наказывается обязательными общественными работами от 300 до 360 часов или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет).

Они задержаны в порядке, предусмотренном статьёй 227 Уголовно-процессуального кодекса Узбекистана (задержание по постановлению дознавателя, следователя или прокурора).

«Газета.uz» писала, что школьники напали на 58-летнего мужчину без причины, они били и пинали его по голове даже после того, как он упал, смеясь и записывая это на видео.