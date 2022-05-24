Главная тенденция последних лет — обучение посредством игр. «Корзинка» запустила обучающую акцию для детей, способную повлиять на осознанность ребенка и привлечь внимание к экологии.

Все чаще в топах скачиваний появляются развивающие игры. И это не простое совпадение, это тенденция, диктуемая временем. Дети осваивают новое и усваивают информацию через игры в разы нативнее и легче. Строительство и анатомия, заработок и стратегии становятся популярнее среди младшей целевой аудитории.





«Обучать играя — отличное решение для детей и их родителей. Мы решили выступить первопроходцами в запуске игры, сфокусированной на экологии. Нам нравится развивать узбекский ритейл и нести такую важную миссию, как забота об окружающем мире. Уверен, что у этого направления — большие перспективы», — рассказал Зафар Хашимов, основатель «Корзинки».

Joykis — это не только игра, но и способ нативно донести до детей идею заботы о планете. Главные персонажи — Джойки — передвигаются по планете, ускоряя свои средства передвижения с помощью сбора мусора. Незатейливые гонки, которые легли в основу сюжетной линии, объясняют игрокам, что мусор — это топливо и ресурс. А собирая мусор в игре ребенок формирует и понимание о необходимости не только не сорить в реальной жизни, но и убирать за собой.





Как стать участником акции

Если вы с ребенком уже хотите собирать Joykis, то нужно:

совершить покупку на 40 тысяч сумов в любом супермаркете «Корзинка» и приобрести карточку по скидочной цене — всего за 500 сумов;

приобрести товары партнеров акции и получить дополнительные карточки по скидочной цене;

активировать приложение и собрать коллекцию героев.

Также в «Корзинке» позаботились о хранении карточек. Родители смогут купить юным коллекционерам Joykis красочный холдер с тематическими стикерами. Ведь многие помнят необъяснимую магию металлических коробочек родом из детства.





Для того, чтобы начать гонку, необходимо установить на смартфон или планшет бесплатное приложение Joykis: Grand Tour. В «Корзинке» же можно купить карточки с уникальным QR-кодом. Сканируя коды, можно собрать свою команду экогероев. Цель игры — собрать наибольшее количество ресурсов для переработки и увеличить скорости своих персонажей. Каждая новая карточка позволяет либо получить нового героя, либо улучшить имеющегося персонажа при дублировании карты.

Проект был инициирован «Корзинкой», чтобы поддержать экологические цели развития планеты, принятые ООН в 2000 году. А сама акция решает 6 из 17 целей.

Более ответственное и осознанное отношение подрастающих поколений к проблеме экологии формируется в самом раннем возрасте. А помочь объяснить эту непростую тему родителям — ключевая задача «Корзинки» и Joykis. Теперь каждый может стать эко-героем.

Подробнее об экоакции можно узнать по ссылке.

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