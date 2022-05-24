Европейская комиссия на прошлой неделе опубликовала план быстрого снижения зависимости от российских энергоресурсов и ускоренному зелёному переходу (REPowerEU Plan). Он принят в поддержку внешней энергетической стратегии Евросоюза, устанавливающей в числе прочего интересы энергетического партнёрства ЕС с регионами и странами, в том числе Центральной Азией, «в поддержку зелёного транзита через региональную инициативу сотрудничества по окружающей среде, энергетике и воде».

Для реализации плана потребуется 210 млрд евро, готовы к выделению в виде кредитов 225 млрд, указывается в документе.

Представляя план, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС уже отказался от импорта российского угля, а поставки газа из России в ЕС в этом году занимают 26% в структуре потребления — против 40% в прошлом году, пишет РБК.

О необходимости такого плана в Еврокомиссии (высшем исполнительном органе ЕС наподобие кабинета министров) сообщили в начале марта, после вторжения России в Украину. Его проработка велась в апреле и мае. «Недавние перебои с поставками газа в Болгарию и Польшу демонстрируют настоятельную необходимость решения проблемы ненадёжности поставок энергоресурсов из России», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Заложенное в плане и стратегии кардинальное изменение энергополитики с отказом от российского газа в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Еврокомиссия называет в том числе ответом на трудности и сбои на мировом энергетическом рынке, вызванные войной в Украине.

В плане отмечена двойная необходимость преобразовать энергетическую систему Европы: покончить с зависимостью ЕС от российских ископаемых видов топлива, которые используются в качестве «экономического и политического оружия» и обходятся европейским налогоплательщикам почти в 100 млрд евро в год, и решить проблему климатического кризиса.

Первоочередной мерой в плане указана экономия энергии: «Экономия энергии сейчас поможет нам подготовиться к возможным проблемам следующей зимы». Информационные кампании, продвигающие более экономное энергопотребление среди домохозяйств и промышленности, должны повлечь поведенческие изменения. Они могут сократить спрос на газ и нефть на 5%, отмечают авторы плана.

Вторым направлением названа диверсификация поставок. Для этого намечено развивать энергетическую платформу ЕС для добровольных совместных закупок странами природного газа, в том числе сжиженного, и водорода. Для этого Еврокомиссия рассмотрит возможность разработки «совместного механизма закупок», который будет вести переговоры и заключать контракты на закупку газа от имени участвующих государств-членов.

Третьим направлением в плане является ускорение перехода на ВИЭ. Комиссия предлагает увеличить к 2030 году планируемый объём ВИЭ в энергобалансе с 40% до 45%. Специальная солнечная стратегия Евросоюза должна удвоить мощностей фотоэлектрических станций к 2025 году и привести к установке 600 ГВт мощностей к 2030 году.

Свой вклад в достижение этой цели должна внести инициатива «Солнечная крыша» с поэтапным юридическим обязательством по установке солнечных панелей в новых общественных и коммерческих зданиях, а также в новых жилых домах. Запланировано также удвоение темпов внедрения тепловых насосов и меры интеграции геотермальной и солнечной тепловой энергии в модернизированных системах централизованного и коммунального теплоснабжения.

Энергосбережение, эффективность, замена топлива, электрификация и расширение использования возобновляемых источников водорода, биогаза и биометана в промышленности могут сэкономить до 35 млрд кубометров природного газа, подсчитали авторы плана. Снижение зависимости от традиционных энергоресурсов из России поможет Евросоюзу сэкономить почти 100 млрд евро в год.

На фоне передела энергетических рынков фиксируются рекордно высокие цены на энергоносители. В докладе Всемирного банка «Перспективы товарно-сырьевых рынков» указывается, рост цен на энергоносители за последние два года был самым значительным со времен нефтяного кризиса 1973 года.

Ожидается, что в 2022 году цены на энергоносители вырастут более чем на 50%. В связи с перебоями в торговле и добыче, вызванными войной, ожидается, что в 2022 году цена на нефть марки Brent составит в среднем 100 долларов за баррель. Это самый высокий уровень с 2013 года и рост более чем на 40% по сравнению с 2021 годом.

Цены на природный газ в Европе будут вдвое выше, чем в 2021 году, а цены на уголь вырастут на 80%, причём обе цены достигнут исторических максимумов, прогнозирует ВБ.

В марте на Экономическом саммите по устойчивому развитию глава ООН Антониу Гутерриш указал на экологические риски энергетической перестройки с начала войны России в Украине. «Пока крупные экономики мира ищут замену российскому ископаемому топливу, краткосрочные стратегии могут создать долгосрочные зависимости от традиционных видов топлива и „закрыть окно“ для сдерживания потепления на уровне 1,5 градусов Цельсия», — предупредил глава ООН.

Переход на ВИЭ в мире осуществляется не столь быстро, как это планировали авторы Парижского соглашения по климату. В 2021 году выросла угольная генерация электроэнергии, обновив рекорды роста: 10042 ТВт.ч произведены на угле в прошлом году. Рост выработки энергии из угля вызван увеличением потребления электроэнергии в мире, производство которой не смогли покрыть ВИЭ, а также высокими ценами на природный газ. 59% роста спроса на электроэнергию в 2021 году пришлось на угольную генерацию. В топ-10 стран по объёмам производства в угольной энергетике находится страна-сердце промышленного производства ЕС Германия.