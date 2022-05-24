21 мая примерно в 17:30 в 4-м микрорайоне Чирчика Ташкентской области два учащихся 8-го класса Н. Л. и Э. А. избили 58-летнего жителя Юкоричирчикского района Р. А. Ещё один школьник — учащийся 7-го класса — записал инцидент на видео, позже оно появилось в социальных сетях.

На видео видно, как молодые люди преследуют мужчину, потом по очереди наносят ему удары — рукой и ногами по лицу, даже после того, как он упал. При этом они подбадривают друг друга словами «давай», «бей», «не бойся». На записи слышен мат и смех детей. Мужчина говорит, что они подняли руку на почти 60-летнего человека.

Пресс-служба ГУВД области сообщила, что следственный отдел ОВД Чирчика начал доследственную проверку по факту инцидента. Дело взято под контроль ГУВД.

В сообщении говорится, что школьники сознательно нарушили правила поведения в обществе и совершили хулиганские действия.

Фото: ГУВД Ташкентской области.

В день, когда появилось видео, 23 мая, участники инцидента и их родители были приглашены в ОВД. В этот же день ответственные сотрудники ОВД посетили махаллю, где проживают школьники, и провели беседу с родителями мальчиков и другими жителями о недопустимости подобных происшествий в будущем, говорится в сообщении.